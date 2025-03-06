Пожизненное лишение прав: наркоман сотворил ужасное на дороге в Приморском крае

Posted 5 марта, 23:52
Published 5 марта, 23:52
Modified 5 марта, 23:54
Updated 5 марта, 23:54
В Пограничном районе автомобилист в состоянии наркотического опьянения спровоцировал смертельное ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры.
В июне 2024 года рулевой Toyota Prius, обгоняя впереди идущую машину, выехал на встречку, где врезался в Toyota Corolla Fielder.
В результате лобового столкновения водитель универсала погиб на месте.
Виновника аварии осудили. Теперь он отправится в колонию-поселение на пять лет. Также ему запретили садиться за руль в течение двух лет.
Стоит отметить, что прокурор подал иск об изъятии водительского удостоверения у осужденного, так как у него обнаружено психическое заболевание, спровоцированное употреблением наркотиков.
«Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что нетрезвый водитель легковушки стал виновником смертельного происшествия на мосту в Приморском крае.