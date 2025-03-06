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Posted 5 марта, 23:52

Published 5 марта, 23:52

Modified 5 марта, 23:54

Updated 5 марта, 23:54

Смертельное ДТП спровоцировал мужчина с психическим заболеванием в Приморье

Пожизненное лишение прав: наркоман сотворил ужасное на дороге в Приморском крае

5 марта 2025, 23:52
Фото: Изображение Midjourney.

Смертельное ДТП спровоцировал мужчина с психическим заболеванием в Приморье

Сюжет
ДТП
Чудовищная авария погубила ни в чем неповинного автомобилиста в Приморском крае. К слову, виновника столкновения больше не увидят за рулем на дорогах региона.

В Пограничном районе автомобилист в состоянии наркотического опьянения спровоцировал смертельное ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В июне 2024 года рулевой Toyota Prius, обгоняя впереди идущую машину, выехал на встречку, где врезался в Toyota Corolla Fielder.

В результате лобового столкновения водитель универсала погиб на месте.

Виновника аварии осудили. Теперь он отправится в колонию-поселение на пять лет. Также ему запретили садиться за руль в течение двух лет.

Стоит отметить, что прокурор подал иск об изъятии водительского удостоверения у осужденного, так как у него обнаружено психическое заболевание, спровоцированное употреблением наркотиков.

«Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что нетрезвый водитель легковушки стал виновником смертельного происшествия на мосту в Приморском крае.

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#Новости#Владивосток#Приморский край#ДТП#Восток-Медиа#Происшествия#Toyota Prius
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