Президент ТПП РФ Катырин оценил инвестиционный потенциал Кыргызстана

«Почему бы не развернуть потенциал в сторону Киргизии и не посмотреть, что там можно сделать вместе. Потому что всегда легче, имея с собой партнера, разговаривать и с чиновничьим аппаратом, и с бюрократией, и с бизнесом», — отметил Владимир Падалко, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ. Он пояснил, что сегодня в ТПП РФ идет формирование площадки для совместного движения вперед не только на общем пространстве.