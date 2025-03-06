Президент ТПП РФ Катырин оценил инвестиционный потенциал Кыргызстана

Posted 6 марта, 16:55
Published 6 марта, 16:55
Modified 6 марта, 16:57
Updated 6 марта, 16:57
«В общей доле нашего внешнего товарооборота 33% составляет Россия. Плюс то, что мы по параллельному импорту поставляем, это примерно 4,5 миллиарда долларов, и объем ежегодно растет», — рассказал Темир Сариев, президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики. По его данным, в прошлом году этот показатель увеличился приблизительно на 20% по сравнению с 2023 годом. В плане торговли Россия заняла место главного экономического партнера, поскольку Кыргызстан полностью зависим от российских поставок горюче-смазочных материалов, природного газа, лесоматериалов, металлоконструкций, оборудования, химической продукции. Экспорт страны, кроме золота, также почти целиком связан с рынком России, подвел итог Сариев.
Развитие партнерских отношений было достигнуто благодаря совместной работе на базе Евразийского экономического союза и ШОС, а сотрудничество между торгово-промышленными палатами государств берет начало с даты их основания.
«Наше плотное сотрудничество длится уже с 1991 года. Это касалось бизнес-миссий, наших приграничных регионов, которые с Киргизией активно налаживают связи», — напомнил Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ. По его словам, многие регионы России так или иначе находятся в торгово-экономических отношениях с Киргизией. В первую очередь речь о выставках, экспертной работе ТПП РФ, которая всегда предоставляла методическую помощь в обучении кадров для кыргызских коллег, указал Катырин.
Примечательно, что в прошлом году Россия вложила в главные отрасли экономики Кыргызстана более 500 миллионов долларов.
«Почему бы не развернуть потенциал в сторону Киргизии и не посмотреть, что там можно сделать вместе. Потому что всегда легче, имея с собой партнера, разговаривать и с чиновничьим аппаратом, и с бюрократией, и с бизнесом», — отметил Владимир Падалко, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ. Он пояснил, что сегодня в ТПП РФ идет формирование площадки для совместного движения вперед не только на общем пространстве.
Представители бизнеса дали высокую оценку потенциала развития туризма. За 2024 год только одно из красивейших мест Киргизии — озеро Иссык-Куль — посетили более полутора миллионов отдыхающих из России.