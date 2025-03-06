РЭО: Экоактивисты могут получить дополнительные баллы ЕГЭ

Для получения баллов нужно предоставить выписку из личной электронной книжки волонтера (ЛЭКВ) при подаче документов в вуз. В ней должно быть не менее 20 часов волонтерской работы. Затем нужно связать свою учетную запись на платформе «Госуслуги» с профилем на «Добро.рф», подать заявление на поступление через «Госуслуги» и данные о волонтерской деятельности будут переданы автоматически. В зависимости от вуза можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов. Список вузов и количество баллов можно найти на платформе «Добро.рф».