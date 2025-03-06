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Posted 6 марта, 09:45

Published 6 марта, 09:45

Modified 6 марта, 09:47

Updated 6 марта, 09:47

РЭО: Экоактивисты могут получить дополнительные баллы ЕГЭ

РЭО: Экоактивисты могут получить дополнительные баллы ЕГЭ

6 марта 2025, 09:45
Фото: Изображение Midjourney.
Участники экологических мероприятий РЭО получат статус волонтеров и смогут набрать дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, волонтерские часы, которые молодые люди потратили на проведение мероприятий, зарегистрированных на Добро.рф, могут обменять на дополнительные баллы к ЕГЭ. Таким образом, ребята смогут не только внести свой вклад в защиту окружающей среды и развитие циклической экономики в России, но и повысить свои шансы на поступление в вуз. Об этом пишет newsnn.ru.

Уточняется, что волонтерские часы можно получить, участвуя в мероприятиях РЭФ, «Зеленой премии» и разных субботниках.

Для получения баллов нужно предоставить выписку из личной электронной книжки волонтера (ЛЭКВ) при подаче документов в вуз. В ней должно быть не менее 20 часов волонтерской работы. Затем нужно связать свою учетную запись на платформе «Госуслуги» с профилем на «Добро.рф», подать заявление на поступление через «Госуслуги» и данные о волонтерской деятельности будут переданы автоматически. В зависимости от вуза можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов. Список вузов и количество баллов можно найти на платформе «Добро.рф».

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