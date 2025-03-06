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Posted 6 марта, 11:57

Published 6 марта, 11:57

Modified 6 марта, 11:57

Updated 6 марта, 11:57

РЭО: Новый интерфейс ФГИС УТКО поможет регионам сэкономить на корректировке терсхем

РЭО: Новый интерфейс ФГИС УТКО поможет регионам сэкономить на корректировке терсхем

6 марта 2025, 11:57
Фото: 1MI.
Российский экологический оператор (РЭО) добавил в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО) модули территориальных схем, что, как ожидается, позволит регионам сократить затраты на их корректировку.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что в систему также добавлен модуль для экспертной оценки и моделирования территориальных схем. Эти нововведения направлены на оптимизацию и снижение расходов, связанных с транспортировкой ТКО, созданием новых объектов инфраструктуры, исходя из прогнозируемого дефицита мощностей и оптимальных потоков отходов, а также прогнозирование тарифных последствий реализации территориальных схем. Об этом пишет 56orb.ru.

По словам Буцаева, внедрение этих инструментов прогнозирования и мониторинга позволит приблизиться к достижению национальных целей в области переработки и утилизации ТКО.

С начала 2025 года вступили в силу обновленные правила разработки территориальных схем, установленные Постановлением Правительства РФ № 775, согласно которым территориальные схемы должны обновляться ежегодно не позднее 1 августа и разрабатываться на период не менее 10 лет.

Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров отметил, что новые модули включают в себя функционал для моделирования проектов территориальных схем с учетом различных сценариев развития отрасли, в том числе перспективных объектов инфраструктуры, таких как перегрузочные станции. По его словам, новый функционал разработан для ведения территориальных схем во ФГИС УТКО в соответствии с ПП РФ № 775. Он добавил, что в ближайшее время планируется обеспечить публичный доступ к территориальным схемам регионов во ФГИС УТКО для проведения общественных обсуждений, включая электронные модели, созданные в системе.

Инструкции по использованию новых модулей доступны пользователям ФГИС УТКО в личном кабинете. Кроме того, РЭО организует обучающие вебинары по работе с этими функциями. Запись первого вебинара размещена на официальном сайте ФГИС УТКО.

Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления представляет собой комплексный документ, включающий текстовое описание и электронную модель. Эти компоненты содержат текстовую, табличную и графическую информацию о системе накопления, сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов, образующихся или поступающих на территорию субъекта РФ.

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