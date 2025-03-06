РЭО: Новый интерфейс ФГИС УТКО поможет регионам сэкономить на корректировке терсхем

Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров отметил, что новые модули включают в себя функционал для моделирования проектов территориальных схем с учетом различных сценариев развития отрасли, в том числе перспективных объектов инфраструктуры, таких как перегрузочные станции. По его словам, новый функционал разработан для ведения территориальных схем во ФГИС УТКО в соответствии с ПП РФ № 775. Он добавил, что в ближайшее время планируется обеспечить публичный доступ к территориальным схемам регионов во ФГИС УТКО для проведения общественных обсуждений, включая электронные модели, созданные в системе.