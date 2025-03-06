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Posted 6 марта, 02:51

Published 6 марта, 02:51

Modified 6 марта, 02:53

Updated 6 марта, 02:53

Сотрудники ДПС устроят массовый рейд в Приморском крае

Сотни силовиков выйдут на улицы Приморья: никого не оставят без пристального внимания

6 марта 2025, 02:51
Фото: 1MI.

Сотрудники ДПС устроят массовый рейд в Приморском крае

Сюжет
ГИБДД
Двести полицейских проведут масштабное мероприятие в Приморском крае. Стражи порядка не оставят без внимания ни один уголок региона.

Грядет главный праздник марта — Международный женский день, к которому готовятся не только обычные жители Приморья, но и спецслужбы региона. В пресс-службе ГИБДД отметили, что в период праздников увеличивается количество происшествий на дорогах, а связана печальная тенденция с беспечными ездоками, которые в преддверии значимой даты не прочь сесть за руль в нетрезвом виде.

Чтобы не допустить череды «пьяных» аварий, 200 сотрудников ДПС выйдут на улицы края. Инспекторы проведут масштабное мероприятие по ловле автомобилистов в алкогольном опьянении.

«Постараемся охватить и не оставить без внимания все населенные пункты. Друзья, задумайтесь, не рискуйте своей жизнью и жизнями других участников дорожного движения. Помните, водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения, — преступник», — подчеркнул врио начальника УГИБДД УМВД России по Приморскому краю Сергей Сбродов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае активизировались мошенники в канун 8 марта.

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