Сотни силовиков выйдут на улицы Приморья: никого не оставят без пристального внимания

Posted 6 марта, 02:51
Published 6 марта, 02:51
Modified 6 марта, 02:53
Updated 6 марта, 02:53
Грядет главный праздник марта — Международный женский день, к которому готовятся не только обычные жители Приморья, но и спецслужбы региона. В пресс-службе ГИБДД отметили, что в период праздников увеличивается количество происшествий на дорогах, а связана печальная тенденция с беспечными ездоками, которые в преддверии значимой даты не прочь сесть за руль в нетрезвом виде.
Чтобы не допустить череды «пьяных» аварий, 200 сотрудников ДПС выйдут на улицы края. Инспекторы проведут масштабное мероприятие по ловле автомобилистов в алкогольном опьянении.
«Постараемся охватить и не оставить без внимания все населенные пункты. Друзья, задумайтесь, не рискуйте своей жизнью и жизнями других участников дорожного движения. Помните, водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения, — преступник», — подчеркнул врио начальника УГИБДД УМВД России по Приморскому краю Сергей Сбродов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае активизировались мошенники в канун 8 марта.