Сотни силовиков выйдут на улицы Приморья: никого не оставят без пристального внимания

Грядет главный праздник марта — Международный женский день, к которому готовятся не только обычные жители Приморья, но и спецслужбы региона. В пресс-службе ГИБДД отметили, что в период праздников увеличивается количество происшествий на дорогах, а связана печальная тенденция с беспечными ездоками, которые в преддверии значимой даты не прочь сесть за руль в нетрезвом виде.