Типичное 8 марта: горе-предприниматели взялись за старое в Приморье

Posted 6 марта, 07:06
Published 6 марта, 07:06
Modified 6 марта, 07:08
Updated 6 марта, 07:08
В преддверии Восьмого марта на улицах региона появляются не только намеки на весну, но и еще кое-кто, чье присутствие не нравится правоохранителям. В Уссурийске прошли поиски нелегальных цветочников, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские проверили торговые точки с тюльпанами и выявили предпринимателей, которые не получили разрешение на предпринимательскую деятельность.
Судя по всему, ездить по городу стало, как минимум, легче. Ведь нерадивые бизнесмены с букетиками нередко осложняют обстановку на дорогах, заполоняя проезжую часть и провоцируя столпотворения на пустом месте. Более того, некоторые из них даже не удосуживаются убрать за собой мусор.
Деятельность трех незаконных точек прикрыли стражи порядка. Теперь горе-предпринимателям грозят штрафы в размере до двух тысяч рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мошенники активизировались с приближением 8 марта в Приморском крае.