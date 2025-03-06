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Posted 6 марта, 07:06

Published 6 марта, 07:06

Modified 6 марта, 07:08

Updated 6 марта, 07:08

Цветочники-нелегалы вышли на заработки в Приморском крае

Типичное 8 марта: горе-предприниматели взялись за старое в Приморье

6 марта 2025, 07:06
Фото: Изображение Midjourney.

Цветочники-нелегалы вышли на заработки в Приморском крае

Сюжет
Штраф
Международный женский день все ближе, на улицах Приморья появляются первые… бизнесмены с тюльпанами и без документов.

В преддверии Восьмого марта на улицах региона появляются не только намеки на весну, но и еще кое-кто, чье присутствие не нравится правоохранителям. В Уссурийске прошли поиски нелегальных цветочников, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские проверили торговые точки с тюльпанами и выявили предпринимателей, которые не получили разрешение на предпринимательскую деятельность.

Судя по всему, ездить по городу стало, как минимум, легче. Ведь нерадивые бизнесмены с букетиками нередко осложняют обстановку на дорогах, заполоняя проезжую часть и провоцируя столпотворения на пустом месте. Более того, некоторые из них даже не удосуживаются убрать за собой мусор.

Деятельность трех незаконных точек прикрыли стражи порядка. Теперь горе-предпринимателям грозят штрафы в размере до двух тысяч рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мошенники активизировались с приближением 8 марта в Приморском крае.

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