Типичное 8 марта: горе-предприниматели взялись за старое в Приморье

Судя по всему, ездить по городу стало, как минимум, легче. Ведь нерадивые бизнесмены с букетиками нередко осложняют обстановку на дорогах, заполоняя проезжую часть и провоцируя столпотворения на пустом месте. Более того, некоторые из них даже не удосуживаются убрать за собой мусор.