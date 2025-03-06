Тридцатиградусные морозы нещадно лупят по Приморью

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погодная ситуация сложится в Международный женский день в Приморском крае.

Во Владивостоке лютых морозов не предвидится, а дневная оттепель продолжит набирать обороты, В пятницу воздух прогреется до четырех градусов по Цельсию.

Осадков не ожидается, но ночью стает по-зимнему холодно — столбики термометров упадут до -28 °С, днем сохранится легкий минус. Только на юге потеплеет до +4 °С.

Сегодня, 6 марта, погода не преподнесет сюрпризов, сообщает Примгидромет. Однако в предпраздничный день синоптическая обстановка начнет меняться под гнетом гребня антициклона.

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