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Posted 6 марта, 05:07

Published 6 марта, 05:07

Modified 6 марта, 05:09

Updated 6 марта, 05:09

Весна схлестнулась с зимними морозами в Приморском крае

Тридцатиградусные морозы нещадно лупят по Приморью

6 марта 2025, 05:07
Фото: Изображение Midjourney.

Весна схлестнулась с зимними морозами в Приморском крае

Сюжет
Погода
Днем — ляпота, а вечером начинаются страдания. Зимушка никак не отпустит Приморский край.

Сегодня, 6 марта, погода не преподнесет сюрпризов, сообщает Примгидромет. Однако в предпраздничный день синоптическая обстановка начнет меняться под гнетом гребня антициклона.

Осадков не ожидается, но ночью стает по-зимнему холодно — столбики термометров упадут до -28 °С, днем сохранится легкий минус. Только на юге потеплеет до +4 °С.

Во Владивостоке лютых морозов не предвидится, а дневная оттепель продолжит набирать обороты, В пятницу воздух прогреется до четырех градусов по Цельсию.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погодная ситуация сложится в Международный женский день в Приморском крае.

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#Общество#Погода#Владивосток#Мороз#Примгидромет#Приморский край#Осадки#Антициклон#Оттепель#Женский день
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