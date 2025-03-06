Тридцатиградусные морозы нещадно лупят по Приморью

Posted 6 марта, 05:07
Published 6 марта, 05:07
Modified 6 марта, 05:09
Updated 6 марта, 05:09
Сегодня, 6 марта, погода не преподнесет сюрпризов, сообщает Примгидромет. Однако в предпраздничный день синоптическая обстановка начнет меняться под гнетом гребня антициклона.
Осадков не ожидается, но ночью стает по-зимнему холодно — столбики термометров упадут до -28 °С, днем сохранится легкий минус. Только на юге потеплеет до +4 °С.
Во Владивостоке лютых морозов не предвидится, а дневная оттепель продолжит набирать обороты, В пятницу воздух прогреется до четырех градусов по Цельсию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погодная ситуация сложится в Международный женский день в Приморском крае.