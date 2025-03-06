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Posted 6 марта, 01:06

Published 6 марта, 01:06

Modified 6 марта, 01:08

Updated 6 марта, 01:08

Убийственный праздник: отец потерял детей и может лишиться свободы в Приморье

Убийственный праздник: отец потерял детей и может лишиться свободы в Приморье

6 марта 2025, 01:06
Фото: sledcom25.
Сюжет
Дети
Неисправная электроника погубила двоих юных приморцев. Всему виной опрометчивость их папы, который позабыл о безопасности после алкогольной посиделки.

Гирлянда на елке стала причиной смерти двух детей в Артеме, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В канун Нового года, 26 декабря 2024 года, мужчина, приняв на грудь, завалился спать, оставив включенными цветные огоньки на хвойном деревце. Поздно ночью гирлянда загорелась, едкий дым заполонил дом, в том числе детскую комнату, где спали 16-летний подросток и 10-летний ребенок. Юные приморцы умерли от отравления.

Отец погибших обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела завершено, совсем скоро его рассмотрят в суде.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Приморском крае отчим едва не убил пасынка, метнув в него ножом.

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