Убийственный праздник: отец потерял детей и может лишиться свободы в Приморье

В канун Нового года, 26 декабря 2024 года, мужчина, приняв на грудь, завалился спать, оставив включенными цветные огоньки на хвойном деревце. Поздно ночью гирлянда загорелась, едкий дым заполонил дом, в том числе детскую комнату, где спали 16-летний подросток и 10-летний ребенок. Юные приморцы умерли от отравления.