В финале — пленные евреи: грандиозный «зелёный» марафон завершается в Приморье

Posted 6 марта, 00:12
Published 6 марта, 00:12
Modified 6 марта, 00:14
Updated 6 марта, 00:14
«Зелёный» (напомним, фамилия великого композитора Джузеппе Верли переводится на русский с итальянского именно так) марафон проходил на Приморской сцене Мариинского театра больше месяца. Зрители увидели лучшие оперы великого итальянца. И вот — финал, в программе которого — знаменитые сольные и ансамблевые номера из разных опер композитора, многие из которых будут впервые исполнены во Владивостоке.
В пресс-службе театра рассказали: откроет концерт Хор пленных евреев из историко-героической оперы «Набукко» (16+). А затем прозвучат дуэты и арии из опер «Аттила» (16+), «Разбойники» (16+) и «Луиза Миллер» (16+), «Сицилийская вечерня» (16+), «Симон Бокканегра» (16+), «Бал-маскарад» (16+) и «Сила судьбы» (16+).
— Второе отделение концерта составлено из отрывков и арий последних опер композитора — «Отелло» (16+) и «Фальстаф» (16+), — отметили в пресс-службе. — Солисты, хор и симфонический оркестр Приморской сцены под управлением главного дирижёра Павла Смелкова с большим нетерпением ждут концерта, чтобы порадовать приморских зрителей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой спектакль Приморской сцены Мариинского театра признан достойным Золотого фонда.