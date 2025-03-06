В финале — пленные евреи: грандиозный «зелёный» марафон завершается в Приморье

«Зелёный» (напомним, фамилия великого композитора Джузеппе Верли переводится на русский с итальянского именно так) марафон проходил на Приморской сцене Мариинского театра больше месяца. Зрители увидели лучшие оперы великого итальянца. И вот — финал, в программе которого — знаменитые сольные и ансамблевые номера из разных опер композитора, многие из которых будут впервые исполнены во Владивостоке.