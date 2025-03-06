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Posted 6 марта, 00:12

Published 6 марта, 00:12

Modified 6 марта, 00:14

Updated 6 марта, 00:14

Гала-концертом завершится «Верди-марафон» на Приморской сцене Мариинского театра

В финале — пленные евреи: грандиозный «зелёный» марафон завершается в Приморье

6 марта 2025, 00:12
Фото: Илья Коротков. Приморская сцена Мариинского театра.

Гала-концертом завершится «Верди-марафон» на Приморской сцене Мариинского театра

Сюжет
Фестиваль
Завтра на Приморской сцене Мариинского театра состоится завершающий гала-концерт масштабного «Верди-марафона» (12+). Публика услышит арии и музыку из лучших опер композитора.

«Зелёный» (напомним, фамилия великого композитора Джузеппе Верли переводится на русский с итальянского именно так) марафон проходил на Приморской сцене Мариинского театра больше месяца. Зрители увидели лучшие оперы великого итальянца. И вот — финал, в программе которого — знаменитые сольные и ансамблевые номера из разных опер композитора, многие из которых будут впервые исполнены во Владивостоке.

В пресс-службе театра рассказали: откроет концерт Хор пленных евреев из историко-героической оперы «Набукко» (16+). А затем прозвучат дуэты и арии из опер «Аттила» (16+), «Разбойники» (16+) и «Луиза Миллер» (16+), «Сицилийская вечерня» (16+), «Симон Бокканегра» (16+), «Бал-маскарад» (16+) и «Сила судьбы» (16+).

— Второе отделение концерта составлено из отрывков и арий последних опер композитора — «Отелло» (16+) и «Фальстаф» (16+), — отметили в пресс-службе. — Солисты, хор и симфонический оркестр Приморской сцены под управлением главного дирижёра Павла Смелкова с большим нетерпением ждут концерта, чтобы порадовать приморских зрителей.

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#Новости#Фестиваль#Владивосток#Приморская сцена Мариинского театра#Приморский край
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