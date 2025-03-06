«В каждом маленьком ребенке…»: ученик гимназии «поднял на уши» полицию Приморья

Posted 5 марта, 23:31
Published 5 марта, 23:31
Modified 5 марта, 23:33
Updated 5 марта, 23:33
В одной из приморских гимназий произошел возмутительный инцидент — ученик пронес с собой петарду небольшой мощности и использовал ее в стенах школы, сообщает пресс-служба прокуратуры.
В результате происшествия никто не пострадал. Прокуратура взяла под контроль доследственную проверку.
Отца мальчика привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
Более того, от закона не уйдет продавец, который продал школьнику пиротехнику.
«Прокуратура также даст оценку профилактической работе с несовершеннолетним и полноте мер, принимаемых к обеспечению безопасности в образовательном учреждении», — отметили в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что петарда серьезно травмировала ребенка во Владивостоке.