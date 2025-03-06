«В каждом маленьком ребенке…»: ученик гимназии «поднял на уши» полицию Приморья

Пиротехническое изделие использовали в стенах приморской школы

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Школьник не только показал одноклассникам опасное изделие, но и продемонстрировал его в действии. Теперь прокуратура занимается громким инцидентом, случившимся в Приморском крае.