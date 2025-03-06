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Posted 5 марта, 23:31

Published 5 марта, 23:31

Modified 5 марта, 23:33

Updated 5 марта, 23:33

Пиротехническое изделие использовали в стенах приморской школы

«В каждом маленьком ребенке…»: ученик гимназии «поднял на уши» полицию Приморья

5 марта 2025, 23:31
Фото: Изображение Midjourney.

Пиротехническое изделие использовали в стенах приморской школы

Сюжет
Безопасность
Школьник не только показал одноклассникам опасное изделие, но и продемонстрировал его в действии. Теперь прокуратура занимается громким инцидентом, случившимся в Приморском крае.

В одной из приморских гимназий произошел возмутительный инцидент — ученик пронес с собой петарду небольшой мощности и использовал ее в стенах школы, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В результате происшествия никто не пострадал. Прокуратура взяла под контроль доследственную проверку.

Отца мальчика привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Более того, от закона не уйдет продавец, который продал школьнику пиротехнику.

«Прокуратура также даст оценку профилактической работе с несовершеннолетним и полноте мер, принимаемых к обеспечению безопасности в образовательном учреждении», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что петарда серьезно травмировала ребенка во Владивостоке.

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