2 брата акробата: фокус с исчезновением людей и 1 500 000 рублей не удался в Приморье

Posted 6 марта, 23:32
Published 6 марта, 23:32
Modified 6 марта, 23:34
Updated 6 марта, 23:34
В Приморье завершено расследование уголовного дела о взятке правоохранителю, сообщает пресс-служба регионального Следкома России.
Напомним, мужчина пытался откупить своего брата, который обвинялся в похищении людей. Фигурант оставил полтора миллиона рублей в машине силовика, который действовал в рамках операции.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе СКР.
Стоит отметить, что материалы дела о похищении людей тоже передали в суд.
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