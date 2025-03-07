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Posted 6 марта, 23:32

Published 6 марта, 23:32

Modified 6 марта, 23:34

Updated 6 марта, 23:34

«Отмазать» похитителя не удалось в Приморском крае

2 брата акробата: фокус с исчезновением людей и 1 500 000 рублей не удался в Приморье

6 марта 2025, 23:32
Фото: 1MI.

«Отмазать» похитителя не удалось в Приморском крае

Сюжет
Суд
Семейный подряд находится в ожидании правосудия в Приморье. Один брат похитил людей, а второй пытался «замять» дело родственника, но в итоге сам оказался под следствием.

В Приморье завершено расследование уголовного дела о взятке правоохранителю, сообщает пресс-служба регионального Следкома России.

Напомним, мужчина пытался откупить своего брата, который обвинялся в похищении людей. Фигурант оставил полтора миллиона рублей в машине силовика, который действовал в рамках операции.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе СКР.

Стоит отметить, что материалы дела о похищении людей тоже передали в суд.

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