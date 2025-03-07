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Posted 7 марта, 00:49

Published 7 марта, 00:49

Modified 7 марта, 00:51

Updated 7 марта, 00:51

Резкое потепление от -22°С до +18°С накроет Приморский край

+/- 40°С в марте: что за прогноз дали синоптики Приморью?

7 марта 2025, 00:49
Фото: Изображение Midjourney.

Резкое потепление от -22°С до +18°С накроет Приморский край

Сюжет
Погода
Эпичная битва зимы и весны в Приморье подходит к концу. Победитель очевиден. Когда же солнце начнет жарить?

Быстро сменяющие друг друга циклоны и антициклоны устроят погодный аттракцион в регионе, сообщили в Примгидромете.

В понедельник, 10 марта, минимальные температуры упадут до -22 °С. Днем теплый сектор циклона спровоцирует настоящую жару в Приморье, — воздух прогреется до +18 °С.

Во вторник, 11 марта, хабаровский циклон принесет снежные осадки в центральные районы края. Днем станет прохладнее на 1 — 4 градуса, а ночь станет необычайно теплой — +2 — -8 °С.

В среду, 12 марта, непогода покинет регион, волна холода вторгнется с севера. Минимальный температурный фон вновь понизится до -13 °С, только на юге сохранится ноль. А днем к территориям края подойдет китайский циклон, потеплеет до +13 °С.

Во Владивостоке обстановка будет типично весенней. Туманы, умеренный ветер и потепление. Ночью — -1 — +2 °С, днем +3 — +9 °С. Существенных осадков не ожидается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода прогнозируется в Приморском крае в последний рабочий день.

Вечером — за город: пятница подарит Приморскому краю теплую приятную погоду
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