+/- 40°С в марте: что за прогноз дали синоптики Приморью?

Posted 7 марта, 00:49
Published 7 марта, 00:49
Modified 7 марта, 00:51
Updated 7 марта, 00:51
Быстро сменяющие друг друга циклоны и антициклоны устроят погодный аттракцион в регионе, сообщили в Примгидромете.
В понедельник, 10 марта, минимальные температуры упадут до -22 °С. Днем теплый сектор циклона спровоцирует настоящую жару в Приморье, — воздух прогреется до +18 °С.
Во вторник, 11 марта, хабаровский циклон принесет снежные осадки в центральные районы края. Днем станет прохладнее на 1 — 4 градуса, а ночь станет необычайно теплой — +2 — -8 °С.
В среду, 12 марта, непогода покинет регион, волна холода вторгнется с севера. Минимальный температурный фон вновь понизится до -13 °С, только на юге сохранится ноль. А днем к территориям края подойдет китайский циклон, потеплеет до +13 °С.
Во Владивостоке обстановка будет типично весенней. Туманы, умеренный ветер и потепление. Ночью — -1 — +2 °С, днем +3 — +9 °С. Существенных осадков не ожидается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода прогнозируется в Приморском крае в последний рабочий день.