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Posted 7 марта, 01:14

Published 7 марта, 01:14

Modified 7 марта, 01:16

Updated 7 марта, 01:16

Автовоз на полном ходу протаранил пробку в Приморском крае — видео

Автовоз на полном ходу протаранил пробку в Приморском крае — видео

7 марта 2025, 01:14
Фото: dpsvl.
Сюжет
Происшествие
Груженная спецтехника влетела в автомобили, которые спокойно ожидали зеленого сигнала светофора в Приморье. Махина нещадно уничтожила несколько «железных ласточек».

В Надеждинском районе около поворота на Сиреневку произошло жесткое ДТП. Водитель Freightliner на высокой скорости буквально протаранил автомобили, которые стояли на светофоре. Момент жуткой аварии попал на камеру видеорегистратора.

В новых медиа отметили, что в результате инцидента две машины зажало между фурами. О пострадавших не сообщается. Подробности инцидента выясняются.

Видео: dpsvl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как микроавтобус раскромсало в столкновении с «Вольво» в Приморском крае. Транспорт превратился в груду железа, но происшествие, к счастью, обошлось без пострадавших.

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