Автовоз на полном ходу протаранил пробку в Приморском крае — видео

Posted 7 марта, 01:14
Published 7 марта, 01:14
Modified 7 марта, 01:16
Updated 7 марта, 01:16
В Надеждинском районе около поворота на Сиреневку произошло жесткое ДТП. Водитель Freightliner на высокой скорости буквально протаранил автомобили, которые стояли на светофоре. Момент жуткой аварии попал на камеру видеорегистратора.
В новых медиа отметили, что в результате инцидента две машины зажало между фурами. О пострадавших не сообщается. Подробности инцидента выясняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как микроавтобус раскромсало в столкновении с «Вольво» в Приморском крае. Транспорт превратился в груду железа, но происшествие, к счастью, обошлось без пострадавших.