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Posted 7 марта, 04:45

Published 7 марта, 04:45

Modified 7 марта, 07:23

Updated 7 марта, 07:23

Живая природа пробуждается в Приморском крае

Божьи твари выходят из анабиоза в Приморье: весна особенно чудесна после зимы — фото

7 марта 2025, 04:45
Фото: 1MI.

Живая природа пробуждается в Приморском крае

Сюжет
Природа
Март, тепло и скромные намеки на лето радуют Приморский край. Природа медленно, но верно идет к жаркому сезону.

Приморье постепенно отходит от суровых морозов и весенняя оттепель вновь радует местное население. Более того, природа тоже начала пробуждаться после зимы, которая неспешно покидает регион.

Подписчики новых медиа сообщили, что даже мухи проснулись. Надоедливые насекомые уже начали активничать в районе Весенней, отмечают владивостокцы.

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что обманчивая февральская весна потревожила хищников. Рептилии вышли из спячки и не на шутку встревожили бдительных жителей Приморского края.

«Жуть среди января»: хищники пробуждаются в разгаре зимы в Приморье — видео
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#Новости#Владивосток#Весна#Природа#Приморский край#Живая природа#Приморье#Медиа
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