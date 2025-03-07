Божьи твари выходят из анабиоза в Приморье: весна особенно чудесна после зимы — фото

Posted 7 марта, 04:45
Published 7 марта, 04:45
Modified 7 марта, 07:23
Updated 7 марта, 07:23
Приморье постепенно отходит от суровых морозов и весенняя оттепель вновь радует местное население. Более того, природа тоже начала пробуждаться после зимы, которая неспешно покидает регион.
Подписчики новых медиа сообщили, что даже мухи проснулись. Надоедливые насекомые уже начали активничать в районе Весенней, отмечают владивостокцы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что обманчивая февральская весна потревожила хищников. Рептилии вышли из спячки и не на шутку встревожили бдительных жителей Приморского края.