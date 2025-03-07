Буцаев: 28 субъектов РФ нарушили сроки мероприятий дорожных карт по инфраструктуре ТК

Предварительное одобрение получили дорожные карты для семи субъектов, еще семь находятся в процессе доработки. По данным на 4 марта 2025 года, в «желтой» зоне, характеризующей устойчивость региональных операторов, находятся 39 субъектов РФ, регионов в «красной» зоне не зафиксировано. При этом в некоторых субъектах не удалось соблюсти сроки выполнения утвержденных дорожных карт. От представителей этих субъектов не были получены банковские гарантии региональными операторами.