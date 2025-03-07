Буцаев: 28 субъектов РФ нарушили сроки мероприятий дорожных карт по инфраструктуре ТК

Posted 7 марта, 12:42
Published 7 марта, 12:42
Modified 7 марта, 12:42
Updated 7 марта, 12:42
Это создает риски задержек ввода в эксплуатацию объектов по переработке отходов в данных субъектах.
В результате проведенного мониторинга установлено, что в число регионов, допустивших нарушения, входят Алтайский, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Архангельская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Костромская, Новосибирская, Самарская, Сахалинская, Смоленская, Свердловская, Тверская, Челябинская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Еврейская автономная область, а также республики Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Коми, Саха (Якутия) и Хакасия. Об этом пишет newsnn.ru.
По словам Буцаева, речь идет о мероприятиях, сроки выполнения которых истекли в январе–феврале 2025 года. Он также подчеркнул, что за последний месяц количество случаев несоблюдения сроков увеличилось в три раза, что вызывает обеспокоенность.
На прошлой неделе были утверждены дополнительные семь дорожных карт по инвестиционным проектам для Запорожской и Томской областей, Кемеровской области — Кузбасса, Луганской Народной Республики, Удмуртской Республики, Севастополя и Ставропольского края. Таким образом, на данный момент дорожные карты подписаны уже в 71 субъекте Российской Федерации.
Предварительное одобрение получили дорожные карты для семи субъектов, еще семь находятся в процессе доработки. По данным на 4 марта 2025 года, в «желтой» зоне, характеризующей устойчивость региональных операторов, находятся 39 субъектов РФ, регионов в «красной» зоне не зафиксировано. При этом в некоторых субъектах не удалось соблюсти сроки выполнения утвержденных дорожных карт. От представителей этих субъектов не были получены банковские гарантии региональными операторами.
28 субъектов находятся в «желтой» и «красной» зонах по обеспеченности специализированной техникой для вывоза ТКО. Из них 24 региона утвердили дорожные карты, но только 22 внесли соответствующие данные в федеральную государственную информационную систему учёта ТКО.
В части обеспеченности контейнерными площадками и контейнерами дорожные карты утвердили 36 из 37 субъектов. Однако планы закупок на 2025 год представили лишь 30 из этих 36 регионов. РЭО не согласовал планы для 15 субъектов.
Денис Буцаев обратил внимание на необходимость подключения региональных операторов к приложению «Водитель ТКО». Он отметил, что лично обсуждал ситуацию с представителями ряда регионов, однако время прошло, а положительных результатов нет.
Глава РЭО выразил надежду, что в ближайшем будущем субъекты РФ уделят приоритетное внимание созданию необходимой инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами.