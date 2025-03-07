Четыре машины в огне: пожар уничтожил автосервис в Приморье

Posted 7 марта, 01:55
Published 7 марта, 01:55
Modified 7 марта, 01:57
Updated 7 марта, 01:57
В дальневосточной столице на 3-ей Поселковой загорелся автосервис, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.
Когда спасатели прибыли к месту происшествия огонь успел охватить пристройку основного здания. Пламя распространилось на 300 квадратных метрах и повредило четыре автомобиля, один из которых был припаркован около сервиса.
«Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как пожар уничтожил несколько легковушек на подземной парковке во Владивостоке.