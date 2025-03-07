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Posted 7 марта, 01:55

Published 7 марта, 01:55

Modified 7 марта, 01:57

Updated 7 марта, 01:57

Мощный пожар вспыхнул в автосервисе Владивостока

Четыре машины в огне: пожар уничтожил автосервис в Приморье

7 марта 2025, 01:55
Фото: mchs_vdk.

Мощный пожар вспыхнул в автосервисе Владивостока

Сюжет
Пожар
Жуткое происшествие произошло ночью во Владивостоке. Пламя распространилось по автомастерской и безжалостно «набросилось» на машины внутри помещения.

В дальневосточной столице на 3-ей Поселковой загорелся автосервис, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.

Когда спасатели прибыли к месту происшествия огонь успел охватить пристройку основного здания. Пламя распространилось на 300 квадратных метрах и повредило четыре автомобиля, один из которых был припаркован около сервиса.

«Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как пожар уничтожил несколько легковушек на подземной парковке во Владивостоке.

Массовое уничтожение огнем: пожар вспыхнул на подземной парковке в Приморье
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