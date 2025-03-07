Дешевле, чем везде: кто традиционно «ломает систему» 8 марта в Приморье

Posted 7 марта, 00:21
Published 7 марта, 00:21
Modified 7 марта, 00:23
Updated 7 марта, 00:23
Пока приморцы с опаской заглядываются на букетики, зная, что, скорее всего цветы будут стоит непозволительно дорого в преддверии Восьмого марта, местные супермаркеты традиционно предлагают скромную альтернативу местному населению.
Так, в одной из популярных торговых сетей появились тюльпаны по 89 рублей за штуку. Да, их бутоны не такие большие, как у «элитных» экземпляров, но и цена тоже отличается.
Ведь некоторые владивостокские магазины предлагают композиции, стоимость которых колеблется в районе 20 000 рублей. Цена одного, соответственно, составляет +/- 200 рублей.
Есть варианты, где можно приобрести более скромный букет: пять штук за 1 775 рублей. Только вот стоимость одного тюльпана — 355 рублей.
Конечно, ценообразование зависит от сорта, условий выращивания и многих других факторов. Однако где покупать букет — решать только кавалерам, которым, как ни крути, придется потратится ради счастливых улыбок дам. Главное, чтобы цветы были подарены от сердца и души.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие ценники на букеты «порадовали» жителей дальневосточной столицы на День Святого Валентина.