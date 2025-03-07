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Posted 7 марта, 00:21

Published 7 марта, 00:21

Modified 7 марта, 00:23

Updated 7 марта, 00:23

Где можно купить дешевые тюльпаны в Приморском крае

Дешевле, чем везде: кто традиционно «ломает систему» 8 марта в Приморье

7 марта 2025, 00:21
Фото: 1MI.

Где можно купить дешевые тюльпаны в Приморском крае

Сюжет
Цветы
Мужчины готовятся к серьезным тратам в Приморском крае, ведь Международный женский день не за горами, а цены на цветы — отвал башки.

Пока приморцы с опаской заглядываются на букетики, зная, что, скорее всего цветы будут стоит непозволительно дорого в преддверии Восьмого марта, местные супермаркеты традиционно предлагают скромную альтернативу местному населению.

Так, в одной из популярных торговых сетей появились тюльпаны по 89 рублей за штуку. Да, их бутоны не такие большие, как у «элитных» экземпляров, но и цена тоже отличается.

Фото: vostokmedia.com

Ведь некоторые владивостокские магазины предлагают композиции, стоимость которых колеблется в районе 20 000 рублей. Цена одного, соответственно, составляет +/- 200 рублей.

Фото: vladivostok.flowlove.ru

Есть варианты, где можно приобрести более скромный букет: пять штук за 1 775 рублей. Только вот стоимость одного тюльпана — 355 рублей.

Фото: s-fl.ru

Конечно, ценообразование зависит от сорта, условий выращивания и многих других факторов. Однако где покупать букет — решать только кавалерам, которым, как ни крути, придется потратится ради счастливых улыбок дам. Главное, чтобы цветы были подарены от сердца и души.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие ценники на букеты «порадовали» жителей дальневосточной столицы на День Святого Валентина.

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