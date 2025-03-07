Если лук, то только в хрустале: жительницы Приморья вспомнят, зачем лить слёзы

Posted 7 марта, 00:21
Published 7 марта, 00:21
Modified 7 марта, 00:23
Updated 7 марта, 00:23
На этот раз Екатерина Архипова обратилась к жанру натюрморта, представив на суд зрителей на выставке «Рефлексы» (12+) более 20 работ, наполненных цветом, светом и множеством преломлений и отражений. Каждый натюрморт завораживает, заставляет всматриваться в работу — а затем и вдумываться.
— Я предлагаю каждому зрителю самому решать, как далеко он зайдёт, рассматривая работы на выставке, — говорит Екатерина Архипова. — Можно просто всматриваться в переливы цветов и света, в изгибы отражений, в причудливые линии, когда фрукты отражаются в стекле, и на этом остановиться. А можно пойти дальше — начать рефлексировать, то есть попытаться, глядя на красоту натюрморта, разобраться в своей душе, в своем внутреннем мире. Я вообще люблю слово «рефлексия» — не в негативном его понимании, как самокопании, а именно в смысле работы над собой. И всем предлагаю попробовать.
Яркие, насыщенные, сочные натюрморты Екатерины хочется рассматривать именно в начале весны, когда на улице так мало ярких красок, еще нет ни зелени, ни цветов. А здесь — и яблоки, и персики, и сливы, и все такое живое и необычное.
— Рефлекс — в переводе с латыни, — обращенный, повернутый назад, — рассказали в Приморской картинной галерее. — В живописи рефлексами называют отражение света в тенях. В работах Екатерины основная тема красоты отражений и преломлений света придает ее полотнам необычайную живость, даже некоторую игривость. Повторяющиеся мотивы фруктов, рефлексирующих в поверхностях разнообразных по форме и фактуре сосудов, призваны обратить наше внимание внутрь себя и позволить ощутить, как взаимодействие с восприятием собственных отражений изменяет видение красоты даже в таких обычных предметах.
Интересно, что часто в представленных на «Рефлексах» работах встречается… лук. Репчатый. Да, рядом с ягодами, фруктами, порой экзотическими, — наш родной лук. Да еще и в преломлении лучей от хрусталя. Почему?
— А я лук обожаю, — улыбается Екатерина, — это один из моих архетипов — совершенно глубокий, потому что он в себе соединяет внешнюю красоту золотистой оболочки, всевозможных переливаний золотых оттенков, за которым внутри скрыто нечто совершенно иное. И самое главное — лук напоминает: пока ты не обольешься слезами, ты не постигнешь ни истинную красоту, ни пользу.
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