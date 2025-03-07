Если лук, то только в хрустале: жительницы Приморья вспомнят, зачем лить слёзы

— Рефлекс — в переводе с латыни, — обращенный, повернутый назад, — рассказали в Приморской картинной галерее. — В живописи рефлексами называют отражение света в тенях. В работах Екатерины основная тема красоты отражений и преломлений света придает ее полотнам необычайную живость, даже некоторую игривость. Повторяющиеся мотивы фруктов, рефлексирующих в поверхностях разнообразных по форме и фактуре сосудов, призваны обратить наше внимание внутрь себя и позволить ощутить, как взаимодействие с восприятием собственных отражений изменяет видение красоты даже в таких обычных предметах.