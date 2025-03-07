vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 00:21

Published 7 марта, 00:21

Modified 7 марта, 00:23

Updated 7 марта, 00:23

Выставка «Рефлексы» (12+) открылась в Приморской картинной галерее

Если лук, то только в хрустале: жительницы Приморья вспомнят, зачем лить слёзы

7 марта 2025, 00:21
Фото: vostokmedia.com.

Выставка «Рефлексы» (12+) открылась в Приморской картинной галерее

Сюжет
Выставка
Каждая новая выставка приморской художницы Екатерины Архиповой — это всегда неожиданность для зрителя. Мастер никогда не повторяется и постоянно удивляет. Вот и новая экспозиция в залах Приморской картинной галереи на Партизанском, 12 заставляет удивиться.

На этот раз Екатерина Архипова обратилась к жанру натюрморта, представив на суд зрителей на выставке «Рефлексы» (12+) более 20 работ, наполненных цветом, светом и множеством преломлений и отражений. Каждый натюрморт завораживает, заставляет всматриваться в работу — а затем и вдумываться.

— Я предлагаю каждому зрителю самому решать, как далеко он зайдёт, рассматривая работы на выставке, — говорит Екатерина Архипова. — Можно просто всматриваться в переливы цветов и света, в изгибы отражений, в причудливые линии, когда фрукты отражаются в стекле, и на этом остановиться. А можно пойти дальше — начать рефлексировать, то есть попытаться, глядя на красоту натюрморта, разобраться в своей душе, в своем внутреннем мире. Я вообще люблю слово «рефлексия» — не в негативном его понимании, как самокопании, а именно в смысле работы над собой. И всем предлагаю попробовать.
Фото: vostokmedia.com

Яркие, насыщенные, сочные натюрморты Екатерины хочется рассматривать именно в начале весны, когда на улице так мало ярких красок, еще нет ни зелени, ни цветов. А здесь — и яблоки, и персики, и сливы, и все такое живое и необычное.

— Рефлекс — в переводе с латыни, — обращенный, повернутый назад, — рассказали в Приморской картинной галерее. — В живописи рефлексами называют отражение света в тенях. В работах Екатерины основная тема красоты отражений и преломлений света придает ее полотнам необычайную живость, даже некоторую игривость. Повторяющиеся мотивы фруктов, рефлексирующих в поверхностях разнообразных по форме и фактуре сосудов, призваны обратить наше внимание внутрь себя и позволить ощутить, как взаимодействие с восприятием собственных отражений изменяет видение красоты даже в таких обычных предметах.

Фото: vostokmedia.com

Интересно, что часто в представленных на «Рефлексах» работах встречается… лук. Репчатый. Да, рядом с ягодами, фруктами, порой экзотическими, — наш родной лук. Да еще и в преломлении лучей от хрусталя. Почему?

— А я лук обожаю, — улыбается Екатерина, — это один из моих архетипов — совершенно глубокий, потому что он в себе соединяет внешнюю красоту золотистой оболочки, всевозможных переливаний золотых оттенков, за которым внутри скрыто нечто совершенно иное. И самое главное — лук напоминает: пока ты не обольешься слезами, ты не постигнешь ни истинную красоту, ни пользу.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем завершится необычный «зеленый» марафон во Владивостоке.

В финале — пленные евреи: грандиозный «зелёный» марафон завершается в Приморье
Узнать подробнее
#Новости#Культура#Владивосток#Выставка#Приморская государственная картинная галерея#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика