История жизни уникальной женщины: Антон Волошко напомнил о важной дате для Приморья

Posted 7 марта, 07:50
Published 7 марта, 07:50
Modified 7 марта, 07:52
Updated 7 марта, 07:52
В преддверии Международного женского дня председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко вспомнил об одном важном событии. Седьмого марта 1960 года Марии Георгиевне Поповой было присвоено звание Героя Социалистического труда.
За свою жизнь дальневосточница повидала многое. Она трудилась и официанткой, и уборщицей, и разнорабочей в Морском торговом порту. На каково было удивление приморцев, когда Мария взвалила на свои хрупкие плечи «мужскую» профессию. Попова стала одной из первых женщин-крановщиц в Советском Союзе.
«Эта история трудового подвига, уверен, ярко характеризует жительниц Приморского края. Уникальный регион — уникальные люди», — подметил Антон Волошко.
Ранее «Восток-Медиа» писало о женщинах-героинях, которые изменили судьбу Приморья.