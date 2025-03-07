История жизни уникальной женщины: Антон Волошко напомнил о важной дате для Приморья

За свою жизнь дальневосточница повидала многое. Она трудилась и официанткой, и уборщицей, и разнорабочей в Морском торговом порту. На каково было удивление приморцев, когда Мария взвалила на свои хрупкие плечи «мужскую» профессию. Попова стала одной из первых женщин-крановщиц в Советском Союзе.