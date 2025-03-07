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Posted 7 марта, 11:01

Published 7 марта, 11:01

Modified 7 марта, 11:01

Updated 7 марта, 11:01

Картина дня в Приморье: авария с автовозом, божьи твари и обрушение потолка в универе

Картина дня в Приморье: авария с автовозом, божьи твари и обрушение потолка в универе

7 марта 2025, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа».

Авария с автовозом

Груженная спецтехника влетела в автомобили, которые спокойно ожидали зеленого сигнала светофора в Приморье. Махина нещадно уничтожила несколько «железных ласточек».

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Божьи твари

Март, тепло и скромные намеки на лето радуют Приморский край. Природа медленно, но верно идет к жаркому сезону.

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Обрушение потолка в универе

В Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ) произошёл инцидент. Во время занятий в одной из аудиторий обрушилась часть потолка. К счастью, никто из студентов не пострадал.

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