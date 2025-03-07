Картина дня в Приморье: авария с автовозом, божьи твари и обрушение потолка в универе

Posted 7 марта, 11:01
Published 7 марта, 11:01
Modified 7 марта, 11:01
Updated 7 марта, 11:01
Авария с автовозом
Груженная спецтехника влетела в автомобили, которые спокойно ожидали зеленого сигнала светофора в Приморье. Махина нещадно уничтожила несколько «железных ласточек».
Божьи твари
Март, тепло и скромные намеки на лето радуют Приморский край. Природа медленно, но верно идет к жаркому сезону.
Обрушение потолка в универе
В Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ) произошёл инцидент. Во время занятий в одной из аудиторий обрушилась часть потолка. К счастью, никто из студентов не пострадал.