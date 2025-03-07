КМСП: долги заказчиков перед бизнесом выросли на 30% по сравнению с прошлым годом

Posted 7 марта, 09:48
Published 7 марта, 09:48
Modified 7 марта, 09:48
Updated 7 марта, 09:48
Чтобы сократить сроки погашения долгов, Корпорация МСП и ФАС России в сотрудничестве с общественными объединениями предпринимателей («Опора России», РСПП, «Деловая Россия») внедрили «бесшовный» процесс реагирования. Он состоит в том, что после поступления обращения предпринимателя через «Сервис 360°» на цифровой платформе МСП.РФ корпорация начинает работу по досудебному урегулированию. При необходимости она самостоятельно передает документы в ФАС для последующего привлечения заказчика к административной ответственности.
В рамках взаимодействия Корпорации МСП и ФАС России с декабря 2024 года по 16 договорам заказчики полностью или частично погасили долг в размере 228 миллионов рублей, в отношении семи заказчиков были открыты дела об административном правонарушении, пишут РИА Новости.
«На конец февраля мы получили 437 обращений от малого и среднего бизнеса по поводу несоблюдения сроков оплаты со стороны заказчиков за поставленные товары и оказанные услуги», — заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По его словам, общая сумма заявленной задолженности МСП-поставщикам достигла почти 5,1 миллиарда рублей. При содействии профильных органов власти и организаций КМСП удалось добиться выплаты более 4,2 миллиарда рублей. Сотрудничество с ФАС России будет способствовать повышению эффективности данной работы и сокращению сроков погашения задолженности перед бизнесом. Если раньше предпринимателям приходилось лично обращаться в суд, чтобы добиться юридических решений по взысканию долгов, то сейчас взаимодействие с заказчиками и ФАС России берет на себя КМСП. Александр Исаевич также добавил, что средний срок задолженности по обращениям 2025 года составил 112 дней.
«Для малого и среднего бизнеса критически важно своевременное поступление средств по исполненным договорам, чтобы не допустить серьезных кассовых разрывов и продолжать работать и развиваться», — подчеркнул Александр Исаевич. Чаще всего в досудебном порядке КМСП удается найти устраивающие всех решения. Однако в ряде случаев приходится инициировать привлечение заказчиков к ответственности.