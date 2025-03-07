КМСП: долги заказчиков перед бизнесом выросли на 30% по сравнению с прошлым годом

По его словам, общая сумма заявленной задолженности МСП-поставщикам достигла почти 5,1 миллиарда рублей. При содействии профильных органов власти и организаций КМСП удалось добиться выплаты более 4,2 миллиарда рублей. Сотрудничество с ФАС России будет способствовать повышению эффективности данной работы и сокращению сроков погашения задолженности перед бизнесом. Если раньше предпринимателям приходилось лично обращаться в суд, чтобы добиться юридических решений по взысканию долгов, то сейчас взаимодействие с заказчиками и ФАС России берет на себя КМСП. Александр Исаевич также добавил, что средний срок задолженности по обращениям 2025 года составил 112 дней.