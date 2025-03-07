Корпорация МСП: Малый бизнес получил рекордные 1,18 трлн рублей в 2024 году

Posted 7 марта, 06:45
Published 7 марта, 06:45
Modified 7 марта, 06:45
Updated 7 марта, 06:45
По сравнению с 2023 годом, этот показатель увеличился на 8%. Также отмечен рекорд по числу предпринимателей, получивших поддержку. Около 74 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса получили финансирование, обеспеченное гарантиями и поручительствами участников НГС. Это на 71% превышает количество получателей в предыдущем году, пишут iz.ru.
Более 60% (774,3 млрд руб.) от общего объема привлеченного финансирования малый и средний бизнес получил по линии Корпорации МСП.
В 2024 году наблюдался значительный прогресс в развитии малого и среднего предпринимательства, о чем сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Количество субъектов МСП достигло рекордной отметки в 6,59 млн. По его мнению, этому способствовал комплекс государственных мер поддержки.
Ключевая потребность МСП — привлечение финансирования — удовлетворяется государством с помощью инструментов Национальной гарантийной системы (НГС), посредством которых бизнес привлек свыше 1,18 трлн рублей. Гарантии и поручительства позволяют предпринимателям решать проблему залогового обеспечения, необходимого для получения банковских кредитов.
Александр Исаевич также акцентировал внимание на увеличении объема поддержки организаций, занятых в научно-технической сфере, который за 2024 год удвоился, достигнув 81,5 млрд рублей. В сфере информационных технологий рост составил 12%. По его словам, это важная тенденция, поскольку именно эти компании являются лидерами и формируют научно-производственный потенциал страны, необходимый для реализации программ импортозамещения и обеспечения технологической независимости.
Наибольший объем финансовой поддержки, полученной при участии НГС, приходится на малые и средние предприятия в нескольких ключевых секторах экономики. В частности, обрабатывающее производство получило 252,9 млрд рублей, строительство — 236,7 млрд рублей, научно-техническая деятельность — 81,5 млрд рублей, транспортировка и хранение — 67,4 млрд рублей, сельское хозяйство — 50,3 млрд рублей, а гостиничный и ресторанный бизнес — 29,7 млрд рублей. Сфера информационных технологий привлекла 24,7 млрд рублей.
В 2024 году, помимо предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, лидирующие позиции по объему привлеченного финансирования через НГС занимают МСП из Свердловской (88,6 млрд руб.) и Ростовской областей (37,1 млрд руб.). Значительные объемы также были привлечены в Краснодарском крае (35,7 млрд руб.), Республике Татарстан (28,8 млрд руб.) и Новосибирской области (28,1 млрд руб.).
В новых субъектах Российской Федерации также отмечается рост финансовой помощи: Донецкая Народная Республика получила 1,3 миллиарда рублей, Луганская Народная Республика — 0,9 миллиарда рублей, Запорожская и Херсонская области — 0,6 и 0,2 миллиарда рублей соответственно.
Наибольший скачок по сравнению с 2023 годом зафиксирован в Брянской (267%) и Архангельской областях (158%), а также в республиках Адыгея (199%) и Калмыкия (185%).