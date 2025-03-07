Корпорация МСП: Малый бизнес получил рекордные 1,18 трлн рублей в 2024 году

Александр Исаевич также акцентировал внимание на увеличении объема поддержки организаций, занятых в научно-технической сфере, который за 2024 год удвоился, достигнув 81,5 млрд рублей. В сфере информационных технологий рост составил 12%. По его словам, это важная тенденция, поскольку именно эти компании являются лидерами и формируют научно-производственный потенциал страны, необходимый для реализации программ импортозамещения и обеспечения технологической независимости.