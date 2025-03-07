Мокрый снег и сильный ветер обрушатся на Приморье 8 Марта — официальный прогноз

В Уссурийске также облачно. Ночью без осадков, а днём возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах сохранится гололедица. Ветер южный, ночью умеренный, а днём может усилиться до сильного. Температура ночью -7…-9°C, днём — +2…+4°C.