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Posted 7 марта, 10:10

Published 7 марта, 10:10

Modified 7 марта, 10:10

Updated 7 марта, 10:10

Мокрый снег и сильный ветер обрушатся на Приморье 8 Марта — официальный прогноз

Мокрый снег и сильный ветер обрушатся на Приморье 8 Марта — официальный прогноз

7 марта 2025, 10:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Прогноз погоды
Завтра, 8 марта, в Приморье погоду определяет циклон. Ночью в большинстве районов будет без осадков. Днём ожидаются небольшие и местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.

Ветер южный, умеренный, а днём местами он усилится до сильного. Температура воздуха ночью составит -2…-7°C, а днём поднимется до 0.+6°C, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке облачная погода. Утром и днём будут идти небольшие осадки в виде мокрого снега. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер юго-восточный, умеренный, днём он станет сильным. Температура воздуха ночью -1…-3°C, а днём — около 0…+2°C.

В Уссурийске также облачно. Ночью без осадков, а днём возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах сохранится гололедица. Ветер южный, ночью умеренный, а днём может усилиться до сильного. Температура ночью -7…-9°C, днём — +2…+4°C.

В Находке погода тоже облачная. Ночью без осадков, но днём ожидаются небольшие и местами умеренные осадки (мокрый снег). На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер ночью слабый, а днём восточный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью -5…-7°C, днём — +1…+3°C.

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