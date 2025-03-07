Мокрый снег и сильный ветер обрушатся на Приморье 8 Марта — официальный прогноз

Posted 7 марта, 10:10
Published 7 марта, 10:10
Modified 7 марта, 10:10
Updated 7 марта, 10:10
Ветер южный, умеренный, а днём местами он усилится до сильного. Температура воздуха ночью составит -2…-7°C, а днём поднимется до 0.+6°C, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке облачная погода. Утром и днём будут идти небольшие осадки в виде мокрого снега. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер юго-восточный, умеренный, днём он станет сильным. Температура воздуха ночью -1…-3°C, а днём — около 0…+2°C.
В Уссурийске также облачно. Ночью без осадков, а днём возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах сохранится гололедица. Ветер южный, ночью умеренный, а днём может усилиться до сильного. Температура ночью -7…-9°C, днём — +2…+4°C.
В Находке погода тоже облачная. Ночью без осадков, но днём ожидаются небольшие и местами умеренные осадки (мокрый снег). На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер ночью слабый, а днём восточный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью -5…-7°C, днём — +1…+3°C.