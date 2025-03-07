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Posted 7 марта, 06:54

Published 7 марта, 06:54

Modified 7 марта, 06:56

Updated 7 марта, 06:56

Страшное ДТП случилось около популярного пляжа в Приморье

Один в канаве, у второго морда «в мясо»: жуткое ДТП произошло во Владивостоке — видео

7 марта 2025, 06:54
Фото: Изображение Midjourney.

Страшное ДТП случилось около популярного пляжа в Приморье

Сюжет
Полиция
Чудовищные кадры после аварии разлетелись в новых медиа. Приморские автомобилисты изувечили транспорт, после чего отправились оба в больницу.

В дальневосточной столице на Лазурной около дома №19 произошло жуткое ДТП. Один перевернутый автомобиль оказался в кювете, а второй изувеченный стоит на обочине. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщают аварийные комиссары.

Также в новых медиа сообщается, что оба водителя госпитализированы сотрудниками скорой помощи.

Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как беспечный ездок слетел с дороги на утилизированном седане в Приморском крае.

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