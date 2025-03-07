Один в канаве, у второго морда «в мясо»: жуткое ДТП произошло во Владивостоке — видео

В дальневосточной столице на Лазурной около дома №19 произошло жуткое ДТП. Один перевернутый автомобиль оказался в кювете, а второй изувеченный стоит на обочине. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщают аварийные комиссары.