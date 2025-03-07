Один в канаве, у второго морда «в мясо»: жуткое ДТП произошло во Владивостоке — видео

Posted 7 марта, 06:54
Published 7 марта, 06:54
Modified 7 марта, 06:56
Updated 7 марта, 06:56
В дальневосточной столице на Лазурной около дома №19 произошло жуткое ДТП. Один перевернутый автомобиль оказался в кювете, а второй изувеченный стоит на обочине. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, сообщают аварийные комиссары.
Также в новых медиа сообщается, что оба водителя госпитализированы сотрудниками скорой помощи.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как беспечный ездок слетел с дороги на утилизированном седане в Приморском крае.