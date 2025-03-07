Он сказал — поехали: ретро-электричка не сбежала от губернатора Приморья — видео

Олег Николаевич с ностальгической улыбкой прошёл в вагон, где вся обстановка — как в в 1972 году, ведь именно в то время был выпущен электропоезд ЭР-9, который после реставрации и небольшой дизайнерской переделки начнёт возить туристов по Приморью.