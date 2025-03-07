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Posted 7 марта, 03:57

Published 7 марта, 03:57

Modified 7 марта, 03:59

Updated 7 марта, 03:59

Ретро-электричку в морском стиле запустят в Приморском крае

Он сказал — поехали: ретро-электричка не сбежала от губернатора Приморья — видео

7 марта 2025, 03:57
Фото: @kozhemiakoofficial.

Ретро-электричку в морском стиле запустят в Приморском крае

Сюжет
Поезд
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко оценил внешний вид и внутреннее убранство ретро-электрички, которая начнёт курсировать в регионе летом — на туристических маршрутах.

Олег Николаевич с ностальгической улыбкой прошёл в вагон, где вся обстановка — как в в 1972 году, ведь именно в то время был выпущен электропоезд ЭР-9, который после реставрации и небольшой дизайнерской переделки начнёт возить туристов по Приморью.

Деревянные скамейки, отделка советского времени — все это придает туристической ретро-электричке особый шарм, и глава региона сразу же сказал об этом.

— Интересный проект! Мы все помним такие электрички, на которых в советские годы ездил, наверное, каждый, — отметил губернатор.
Видео: @kozhemiakoofficial.

Представители руководства АО «Экспресс Приморья» рассказали главе региона, что ЭР-9 пройдёт небольшую дизайнерскую «прокачку» — на окнах появятся шторы в морской тематике, между скамейками — столики в виде бочек, а на стенах — изображения штурвалов, якорей и прочих морских атрибутов. Чтобы туристы погрузились в прошлое и одновременно настоящее Приморья сразу и с головой. Ретро-электричка обещает стать изюминкой приморских маршрутов.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что изменили во время реставрации в ЭР-9, а что — восстановили, как было в СССР.

Мы едем в Советский Союз: электричка-старожил возвращается на маршрут в Приморье
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#Новости#Видео#Владивосток#Транспорт#Олег Кожемяко#Поезд#Приморский край
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