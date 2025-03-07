Он сказал — поехали: ретро-электричка не сбежала от губернатора Приморья — видео

Posted 7 марта, 03:57
Published 7 марта, 03:57
Modified 7 марта, 03:59
Updated 7 марта, 03:59
Олег Николаевич с ностальгической улыбкой прошёл в вагон, где вся обстановка — как в в 1972 году, ведь именно в то время был выпущен электропоезд ЭР-9, который после реставрации и небольшой дизайнерской переделки начнёт возить туристов по Приморью.
Деревянные скамейки, отделка советского времени — все это придает туристической ретро-электричке особый шарм, и глава региона сразу же сказал об этом.
— Интересный проект! Мы все помним такие электрички, на которых в советские годы ездил, наверное, каждый, — отметил губернатор.
Представители руководства АО «Экспресс Приморья» рассказали главе региона, что ЭР-9 пройдёт небольшую дизайнерскую «прокачку» — на окнах появятся шторы в морской тематике, между скамейками — столики в виде бочек, а на стенах — изображения штурвалов, якорей и прочих морских атрибутов. Чтобы туристы погрузились в прошлое и одновременно настоящее Приморья сразу и с головой. Ретро-электричка обещает стать изюминкой приморских маршрутов.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что изменили во время реставрации в ЭР-9, а что — восстановили, как было в СССР.