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Posted 7 марта, 08:46

Published 7 марта, 08:46

Modified 7 марта, 08:46

Updated 7 марта, 08:46

Полицейские массово тормозили машины с женщинами в центре Владивостока

Полицейские массово тормозили машины с женщинами в центре Владивостока

7 марта 2025, 08:46
Фото: Полиция Приморья.
Сюжет
Женщины
В преддверии Международного женского дня во Владивостоке случилось нечто необычное. Полицейские решили порадовать автолюбительниц и устроили акцию с цветами.
«Милые женщины! Госавтоинспекция Владивостока поздравляет Вас с Международным женским днем — 8 Марта. Будьте взаимовежливыми на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения. Безопасных Вам дорог!», — с улыбкой заявил Ацамаз Карсанов, заместитель начальника отдела Госавтоинспекции.

Такой подход, безусловно, удивил многих. Автоледи не ожидали, что вместо штрафа получат цветы. Некоторые даже делились впечатлениями в социальных сетях, где шутливо писали о том, что теперь у них есть «полицейский букет».

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