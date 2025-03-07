Полицейские массово тормозили машины с женщинами в центре Владивостока

Posted 7 марта, 08:46
Published 7 марта, 08:46
Modified 7 марта, 08:46
Updated 7 марта, 08:46
«Милые женщины! Госавтоинспекция Владивостока поздравляет Вас с Международным женским днем — 8 Марта. Будьте взаимовежливыми на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения. Безопасных Вам дорог!», — с улыбкой заявил Ацамаз Карсанов, заместитель начальника отдела Госавтоинспекции.
Такой подход, безусловно, удивил многих. Автоледи не ожидали, что вместо штрафа получат цветы. Некоторые даже делились впечатлениями в социальных сетях, где шутливо писали о том, что теперь у них есть «полицейский букет».