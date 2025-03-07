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Posted 7 марта, 03:06

Published 7 марта, 03:06

Modified 7 марта, 03:08

Updated 7 марта, 03:08

Японский автопром остается неизменным лидером на рынке Приморского края

«После стольких лет? — Всегда»: жители Приморья по-лебединому верны японским авто

7 марта 2025, 03:06
Фото: vostokmedia.com.

Японский автопром остается неизменным лидером на рынке Приморского края

Сюжет
Автомобили
Азиатские автопроизводители по-прежнему любимы водителями из Приморья. Ну, а «Тойота», не изменяя традициям, остается лучшей компанией из лучших.

Приморцы с особой любовью относятся к японскому автопрому. Именно поэтому иномарки из страны восходящего солнца остаются популярными в регионе несмотря на ограничения и санкции.

По данным «Авито Авто», Toyota — крупнейший игрок на данном поприще, является лидером по запросам в крае. К слову, фаворитами не только японские компании, но и корейские: Kia (11,1%), Honda (8,2%), Hyundai (7,6%). Замыкает пятерку лидеров немецкий производитель BMW (6,9%).

Судя по нынешней обстановке, не исключено, что в Приморье произойдет автомобильный бум. Эксперты отмечают затишье на рынке. Отчего цены на машины просели. Сейчас представители автопрома адаптируются под более низкий доллар.

Редакция «Восток-Медиа» обратилась за комментарием о текущей ситуации к продавцам машин в Приморском крае. Выяснилось, что действительно «тойотовские» модели дешевеют и довольно активно.

«К примеру, востребованную модель Toyota Passo 2010 года выпуска можно приобрести в Приморском крае по цене ниже 600 тысяч рублей. Что касается Axio, который считается младшим родственником знаменитого Toyota Allion, его стоимость находится примерно в том же ценовом диапазоне», — сообщил специалист.

Эксперты отмечают, что подобные колебания характерны не только для Приморья, но и для всей страны. Однако именно Владивосток, как крупнейший центр ввоза автомобилей, быстрее реагирует на изменения конъюнктуры.

Также жители края не изменяют своим цветовым предпочтениям. Потребители все также выбирают белые (41,1%), черные (25%) и серые (14,9%) модели.

Стоит отметить, что «Тойота» является лидером не только в Приморье, но и дальневосточном округе в целом. К слову, корейский Nissan взял серебро в рейтинге, а бронза досталась отечественным инженерам из ВАЗ.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в новых медиа активно обсуждают возможное возвращение Toyota в Россию.

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