«После стольких лет? — Всегда»: жители Приморья по-лебединому верны японским авто

Posted 7 марта, 03:06
Published 7 марта, 03:06
Modified 7 марта, 03:08
Updated 7 марта, 03:08
Приморцы с особой любовью относятся к японскому автопрому. Именно поэтому иномарки из страны восходящего солнца остаются популярными в регионе несмотря на ограничения и санкции.
По данным «Авито Авто», Toyota — крупнейший игрок на данном поприще, является лидером по запросам в крае. К слову, фаворитами не только японские компании, но и корейские: Kia (11,1%), Honda (8,2%), Hyundai (7,6%). Замыкает пятерку лидеров немецкий производитель BMW (6,9%).
Судя по нынешней обстановке, не исключено, что в Приморье произойдет автомобильный бум. Эксперты отмечают затишье на рынке. Отчего цены на машины просели. Сейчас представители автопрома адаптируются под более низкий доллар.
Редакция «Восток-Медиа» обратилась за комментарием о текущей ситуации к продавцам машин в Приморском крае. Выяснилось, что действительно «тойотовские» модели дешевеют и довольно активно.
«К примеру, востребованную модель Toyota Passo 2010 года выпуска можно приобрести в Приморском крае по цене ниже 600 тысяч рублей. Что касается Axio, который считается младшим родственником знаменитого Toyota Allion, его стоимость находится примерно в том же ценовом диапазоне», — сообщил специалист.
Эксперты отмечают, что подобные колебания характерны не только для Приморья, но и для всей страны. Однако именно Владивосток, как крупнейший центр ввоза автомобилей, быстрее реагирует на изменения конъюнктуры.
Также жители края не изменяют своим цветовым предпочтениям. Потребители все также выбирают белые (41,1%), черные (25%) и серые (14,9%) модели.
Стоит отметить, что «Тойота» является лидером не только в Приморье, но и дальневосточном округе в целом. К слову, корейский Nissan взял серебро в рейтинге, а бронза досталась отечественным инженерам из ВАЗ.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в новых медиа активно обсуждают возможное возвращение Toyota в Россию.