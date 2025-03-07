Шибко умные все стали: настало время проверить грамотеев в Приморском крае

Posted 7 марта, 05:20
Published 7 марта, 05:20
Modified 7 марта, 05:22
Updated 7 марта, 05:22
Традиционно площадками для проведения акции станут вузы Владивостока — в том числе ДВФУ и ВВГУ, музей имени Арсеньева и другие образовательные и культурные институции.
В пресс-службе администрации Владивостока напомнили, что все желающие могут перед тем, как проверить свое знание русского языка, пройти бесплатные занятия, чтобы освежить в голове, сколько букв Н в слове «оловянный» и зачем нужны запятые.
— Каждую пятницу, с 14 марта по 4 апреля, преподаватели Института педагогики и лингвистики ВВГУ будут проводить занятия для желающих подготовиться к «Тотальному диктанту». А 11 апреля участники акции смогут разобрать свои ошибки и закрепить полученные знания. Занятия будут проходить в аудитории 1236, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, что принять участие в «Тотальном диктанте» может любой желающий, но нужно обязательно пройти регистрацию на сайте проекта. Автором текста диктанта в этом году стала писательница Марина Москвина.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какую награду получили приморцы за участие в еще одной интересной акции.