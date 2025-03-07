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Posted 7 марта, 05:20

Published 7 марта, 05:20

Modified 7 марта, 05:22

Updated 7 марта, 05:22

«Тотальный диктант» напишут в Приморском крае 5 апреля

Шибко умные все стали: настало время проверить грамотеев в Приморском крае

7 марта 2025, 05:20
Фото: 1MI.

«Тотальный диктант» напишут в Приморском крае 5 апреля

Сюжет
Молодежь
5 апреля в Приморском крае, как и по всей стране, каждый, кто желает проверить, не забыл ли он правила русского языка, сможет принять участие в акции «Тотальный диктант» (6+).

Традиционно площадками для проведения акции станут вузы Владивостока — в том числе ДВФУ и ВВГУ, музей имени Арсеньева и другие образовательные и культурные институции.

В пресс-службе администрации Владивостока напомнили, что все желающие могут перед тем, как проверить свое знание русского языка, пройти бесплатные занятия, чтобы освежить в голове, сколько букв Н в слове «оловянный» и зачем нужны запятые.

— Каждую пятницу, с 14 марта по 4 апреля, преподаватели Института педагогики и лингвистики ВВГУ будут проводить занятия для желающих подготовиться к «Тотальному диктанту». А 11 апреля участники акции смогут разобрать свои ошибки и закрепить полученные знания. Занятия будут проходить в аудитории 1236, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что принять участие в «Тотальном диктанте» может любой желающий, но нужно обязательно пройти регистрацию на сайте проекта. Автором текста диктанта в этом году стала писательница Марина Москвина.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какую награду получили приморцы за участие в еще одной интересной акции.

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#Новости#Владивосток#Молодежь#Тотальный диктант#Приморский край
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