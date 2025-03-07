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Posted 7 марта, 05:46

Published 7 марта, 05:46

Modified 7 марта, 05:48

Updated 7 марта, 05:48

Силовики выйдут на масштабную операцию: грядет зачистка среди молодежи Приморья

Силовики выйдут на масштабную операцию: грядет зачистка среди молодежи Приморья

7 марта 2025, 05:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Десятого марта начнется первый этап важного события для Приморского края. Полицейские проделают колоссальную работу ради благополучия нации.

10 марта 2025 года в Приморье стартует первый этап масштабного мероприятия «Чистое поколение», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители проведут рейды, направленные на выявление незаконного оборота наркотиков. В первую очередь, силовики будут выискивать нарушителей среди молодежи, а также тех, кто вовлекает детей в преступную деятельность.

Более того, силовики проведут профилактические беседы о губительных последствиях употребления запрещенных веществ и о том, чем может обернуться незаконный оборот наркотиков.

«Фокусной группой для проведения проверок также станут семьи, где совместно с родителями — наркопотребителями проживают несовершеннолетние дети», — отметили в пресс-службе полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как бизнес на смерти не задался в Приморском крае.

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#Новости#Общество#Дети#Владивосток#Полиция#Молодежь#УМВД#Приморский край#Приморье#Профилактические беседы
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