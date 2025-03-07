Силовики выйдут на масштабную операцию: грядет зачистка среди молодежи Приморья

Posted 7 марта, 05:46
Published 7 марта, 05:46
Modified 7 марта, 05:48
Updated 7 марта, 05:48
10 марта 2025 года в Приморье стартует первый этап масштабного мероприятия «Чистое поколение», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Правоохранители проведут рейды, направленные на выявление незаконного оборота наркотиков. В первую очередь, силовики будут выискивать нарушителей среди молодежи, а также тех, кто вовлекает детей в преступную деятельность.
Более того, силовики проведут профилактические беседы о губительных последствиях употребления запрещенных веществ и о том, чем может обернуться незаконный оборот наркотиков.
«Фокусной группой для проведения проверок также станут семьи, где совместно с родителями — наркопотребителями проживают несовершеннолетние дети», — отметили в пресс-службе полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как бизнес на смерти не задался в Приморском крае.