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Posted 7 марта, 03:47

Published 7 марта, 03:47

Modified 7 марта, 03:49

Updated 7 марта, 03:49

Три человека пострадали в аварии с опрокидыванием авто в Приморском крае

Устроил лютейшее ДТП: юнец на утиле и без прав опрокинул Mark II в Приморье

7 марта 2025, 03:47
Фото: Изображение Midjourney.

Три человека пострадали в аварии с опрокидыванием авто в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
Беспечный ездок слетел с дороги с перевернул легковушку в Приморском крае. Без травм инцидент не обошелся — двоих госпитализировала скорая.

В Артеме на Муравьиной обнаружен изувеченный Toyota Mark II, который ранее был снят с регистрационного учета, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Оказалось, 18-летний парень без водительского удостоверения сел за руль седана и спровоцировал аварию со съездом в канаву и дальнейшим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали и автомобилист, и его пассажиры.

Силовики разбираются в обстоятельствах произошедшего.

«Правоохранительными органами возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ, устанавливается степень тяжести полученного вреда здоровью участниками ДТП», — отметили в надзорном ведомстве.

Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как автовоз «утрамбовал» машины в пробке на трассе в Приморском крае.

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