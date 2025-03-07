Устроил лютейшее ДТП: юнец на утиле и без прав опрокинул Mark II в Приморье

Posted 7 марта, 03:47
Published 7 марта, 03:47
Modified 7 марта, 03:49
Updated 7 марта, 03:49
В Артеме на Муравьиной обнаружен изувеченный Toyota Mark II, который ранее был снят с регистрационного учета, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Оказалось, 18-летний парень без водительского удостоверения сел за руль седана и спровоцировал аварию со съездом в канаву и дальнейшим опрокидыванием.
В результате ДТП пострадали и автомобилист, и его пассажиры.
Силовики разбираются в обстоятельствах произошедшего.
«Правоохранительными органами возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ, устанавливается степень тяжести полученного вреда здоровью участниками ДТП», — отметили в надзорном ведомстве.
Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как автовоз «утрамбовал» машины в пробке на трассе в Приморском крае.