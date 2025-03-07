Вечером — за город: пятница подарит Приморскому краю теплую приятную погоду

Posted 6 марта, 23:18
Published 6 марта, 23:18
Modified 6 марта, 23:20
Updated 6 марта, 23:20
По сообщениям Примгидромета, в крае сегодня по-прежнему без осадков и в целом днём будет приятная тёплая погода: ветер северо-западный умеренный, термометра покажут +4°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, но к вечеру сменится на южный. Разброс утренних и дневных температур по-прежнему ощутимый: от -8°С до +2°C.
А вот в субботу, 8 марта, судя по прогнозам, приятной погоды не ожидается, во всяком случае — на побережье и в столице ДФО.
«Восток-Медиа» сообщало об этом ранее.