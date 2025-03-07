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Posted 6 марта, 23:18

Published 6 марта, 23:18

Modified 6 марта, 23:20

Updated 6 марта, 23:20

Первая неделя весны в Приморском крае завершается теплом

Вечером — за город: пятница подарит Приморскому краю теплую приятную погоду

6 марта 2025, 23:18
Фото: vostokmedia.com.

Первая неделя весны в Приморском крае завершается теплом

Сюжет
Погода
Первая рабочая неделя официальной весны в Приморском крае завершается приятно — небо чистое, плюсовые температуры. А вот порадуют ли выходные?

По сообщениям Примгидромета, в крае сегодня по-прежнему без осадков и в целом днём будет приятная тёплая погода: ветер северо-западный умеренный, термометра покажут +4°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, но к вечеру сменится на южный. Разброс утренних и дневных температур по-прежнему ощутимый: от -8°С до +2°C.

А вот в субботу, 8 марта, судя по прогнозам, приятной погоды не ожидается, во всяком случае — на побережье и в столице ДФО.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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