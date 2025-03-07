VIP-поездка: губернатор Приморья «прокатил пассажиров» на новой электричке — видео

Posted 7 марта, 05:58
Published 7 марта, 05:58
Modified 7 марта, 06:00
Updated 7 марта, 06:00
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: уже десять современных электропоездов, которые отвечают всем необходимым требованиям комфорта и безопасности, перевозят пассажиров в регионе. Отметим, что в Приморье — самые высокие по всему ДФО темпы обновления парка электропоездов пригородного сообщения.
Все 11 новых электричек оснащены удобными креслами для пассажиров, кондиционерами, специальным оборудованием для маломобильных граждан.
Интересно, что в первый рейс новую электричку отправили губернатор Приморья Олег Кожемяко (кстати, он доехал до аэропорта, чтобы отправиться в командировку в Минск) и начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде.
— Обновление пассажирского состава — одно из главных направлений в нашей работе с РЖД. В текущем году планируем поставить еще пять новых электричек. Это удобно людям, особенно в часы пиковых нагрузок на трафик. Мы, в свою очередь, займемся созданием перехватывающих парковок, чтобы люди могли оставлять на них машины и дальше пересаживаться на электрички, — подчеркнул Олег Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморском крае вместе с современными электричками будет ходить и особенная — «прокаченная старушка».