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Posted 7 марта, 05:58

Published 7 марта, 05:58

Modified 7 марта, 06:00

Updated 7 марта, 06:00

Новый электропоезд вышел на маршрут в Приморском крае

VIP-поездка: губернатор Приморья «прокатил пассажиров» на новой электричке — видео

7 марта 2025, 05:58
Фото: Оксана Шишенко. primorsky.ru.

Новый электропоезд вышел на маршрут в Приморском крае

Сюжет
Поезд
Уже 11-й новенький современный электропоезд вышел на маршрут в Приморском крае: он будет курсировать между Владивостоком и аэропортом.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: уже десять современных электропоездов, которые отвечают всем необходимым требованиям комфорта и безопасности, перевозят пассажиров в регионе. Отметим, что в Приморье — самые высокие по всему ДФО темпы обновления парка электропоездов пригородного сообщения.

Все 11 новых электричек оснащены удобными креслами для пассажиров, кондиционерами, специальным оборудованием для маломобильных граждан.

Интересно, что в первый рейс новую электричку отправили губернатор Приморья Олег Кожемяко (кстати, он доехал до аэропорта, чтобы отправиться в командировку в Минск) и начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде.

Видео: @kozhemiakoofficial.
— Обновление пассажирского состава — одно из главных направлений в нашей работе с РЖД. В текущем году планируем поставить еще пять новых электричек. Это удобно людям, особенно в часы пиковых нагрузок на трафик. Мы, в свою очередь, займемся созданием перехватывающих парковок, чтобы люди могли оставлять на них машины и дальше пересаживаться на электрички, — подчеркнул Олег Кожемяко.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморском крае вместе с современными электричками будет ходить и особенная — «прокаченная старушка».

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#Новости#Видео#Владивосток#Транспорт#Олег Кожемяко#Поезд#Приморский край
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