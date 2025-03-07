VIP-поездка: губернатор Приморья «прокатил пассажиров» на новой электричке — видео

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: уже десять современных электропоездов, которые отвечают всем необходимым требованиям комфорта и безопасности, перевозят пассажиров в регионе. Отметим, что в Приморье — самые высокие по всему ДФО темпы обновления парка электропоездов пригородного сообщения.