Вот тебе, бабушка, 8 Марта: снег и гололёд придут на праздник в Приморье

Что касается погоды в столице ДФО, то 8 марта ничего хорошего ждать не приходится. Ночью небо затянет облаками, в утренние часы не исключен небольшой снег. Днём — мокрый снег, и даже не небольшой, а умеренный. На дорогах станет скользко — этому поспособствует и юго-восточный ветер, и температура воздуха всего-то до +3 °C.