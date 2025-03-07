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Posted 7 марта, 01:05

Published 7 марта, 01:05

Modified 7 марта, 01:07

Updated 7 марта, 01:07

Снег, ветер и гололёд — погода на 8 Марта жителей Приморского края не порадует

Вот тебе, бабушка, 8 Марта: снег и гололёд придут на праздник в Приморье

7 марта 2025, 01:05
Фото: vostokmedia.com.

Снег, ветер и гололёд — погода на 8 Марта жителей Приморского края не порадует

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Погода
Контрастная — это слово точно описывает погоду, которой собирается «побаловать» жителей Приморского края небесная канцелярия на 8 Марта. Приморский край — регион погодных контрастов, увы.

Уже сегодня ночью, по сообщениям Примгидромета, на Приморье надвинется циклон — и ничего хорошего это не обещает.

— Край накроет облачность, утром на юге может начаться небольшой снег. Минимальные температуры относительно минувшей ночи понизятся, а на западе — повысятся на 1 — 4 градуса. Днём циклон, смещаясь над Приморьем, вызовет на большей части территории осадки в виде мокрого снега и снега, местами образуются гололедные явления, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Одно утешение: циклон принесёт тёплый воздух, и по всему Приморью температура воздуха повысится.

Побушевав немного в субботу, к воскресенью циклон покинет Приморье. Осадки прекратятся, уверены синоптики, и 9 марта будет днём приятным и погожим: без осадков и по-весеннему тепло — до +9 °C.

Что касается погоды в столице ДФО, то 8 марта ничего хорошего ждать не приходится. Ночью небо затянет облаками, в утренние часы не исключен небольшой снег. Днём — мокрый снег, и даже не небольшой, а умеренный. На дорогах станет скользко — этому поспособствует и юго-восточный ветер, и температура воздуха всего-то до +3 °C.

В воскресенье ситуация изменится. День ожидается малооблачным, ветер будет южным, а температура воздуха — +7 °C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в слякотную субботу можно найти свет, цвет и и теплоту.

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#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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