Вот тебе, бабушка, 8 Марта: снег и гололёд придут на праздник в Приморье

Posted 7 марта, 01:05
Published 7 марта, 01:05
Modified 7 марта, 01:07
Updated 7 марта, 01:07
Уже сегодня ночью, по сообщениям Примгидромета, на Приморье надвинется циклон — и ничего хорошего это не обещает.
— Край накроет облачность, утром на юге может начаться небольшой снег. Минимальные температуры относительно минувшей ночи понизятся, а на западе — повысятся на 1 — 4 градуса. Днём циклон, смещаясь над Приморьем, вызовет на большей части территории осадки в виде мокрого снега и снега, местами образуются гололедные явления, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Одно утешение: циклон принесёт тёплый воздух, и по всему Приморью температура воздуха повысится.
Побушевав немного в субботу, к воскресенью циклон покинет Приморье. Осадки прекратятся, уверены синоптики, и 9 марта будет днём приятным и погожим: без осадков и по-весеннему тепло — до +9 °C.
Что касается погоды в столице ДФО, то 8 марта ничего хорошего ждать не приходится. Ночью небо затянет облаками, в утренние часы не исключен небольшой снег. Днём — мокрый снег, и даже не небольшой, а умеренный. На дорогах станет скользко — этому поспособствует и юго-восточный ветер, и температура воздуха всего-то до +3 °C.
В воскресенье ситуация изменится. День ожидается малооблачным, ветер будет южным, а температура воздуха — +7 °C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в слякотную субботу можно найти свет, цвет и и теплоту.