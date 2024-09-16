П/н Наименование средства массовой информации URL (адрес в сети интернет сайта)

1 сетевое издание

Inkazan.ru (Инказан.ру)

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

ЭЛ № ФС 77 - 74115 от 23.11.18 г. https://inkazan.ru/

2 сетевое издание

НовостиВолгограда.ру

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

ЭЛ № ФС 77 - 74141 от 23.11.18 г. https://novostivolgograda.ru/

3 сетевое издание

Udm-info

(перевод названия на государственный язык Российской Федерации: Удм-инфо)

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

ЭЛ № ФС 77 - 74117 от 23.11.18 г. https://udm-info.ru/

4 сетевое издание

КарелИнформ.рф/Karelinform.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

ЭЛ № ФС 77 - 74139 от 23.11.18 г. https://karelinform.ru/

5 сетевое издание

Информационное агентство Ньюс-НН.ру

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

ЭЛ № ФС 77 - 74129 от 23.11.18 г. https://newsnn.ru/

6 сетевое издание

Город55

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

ЭЛ № ФС 77 - 74119 от 23.11.18 г. https://gorod55.ru/

7 сетевое издание

56 медиа

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

ЭЛ № ФС 77 - 74137 от 23.11.18 г. https://56orb.ru/

8 сетевое издание

Tagilcity

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

ЭЛ № ФС 77 - 74136 от 23.11.18 г. https://tagilcity.ru/

9 сетевое издание

NewsTracker

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

ЭЛ № ФС 77 - 74152 от 23.11.18 г. https://newstracker.ru/

10 сетевое издание

Медиакорсеть

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

ЭЛ № ФС 77 - 74155 от 23.11.18 г. https://mkset.ru/

11 сетевое издание

Rostov Gazeta

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

ЭЛ № ФС 77 - 74128 от 23.11.18 г. https://rostovgazeta.ru/

12 сетевое издание

Наш город (Nash Gorod)

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

ЭЛ № ФС 77 - 74125 от 23.11.18 г. http://www.nashgorod.ru/

13 сетевое издание

Информационное агентство «Бел.ру»

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: ЭЛ № ФС

77 - 74127 от 23.11.18 г. https://www.bel.ru/

14 сетевое издание

Transsibinfo.com

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

ЭЛ № ФС 77 - 74140 от 23.11.18 г. https://transsibinfo.com/

15 сетевое издание

Восток-Медиа

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

ЭЛ № ФС 77 - 77373 от 25.12.2019 г. https://vostokmedia.com/

16 сетевое издание

Properm.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

ЭЛ № ФС 77-81718 от 27.08.2021 г. https://properm.ru/

17 сетевое издание

Атас.Инфо

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

ЭЛ № ФС 77 - 82301 от 23.11.2021 г. https://atas.info/

18 сетевое издание

Kursdela.biz

(перевод названия на государственный язык РФ: курсдела.бис)

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

ЭЛ № ФС 77 - 73627 от 14.09.2018 г. https://kursdela.biz/

19 сетевое издание

Newkhakasiya.online

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

ЭЛ № ФС 77 - 76824 от 24.09.2019 г. https://newkhakasiya.online/

20 сетевое издание

Muksun.fm

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:

Эл № ФС77-76822 от 24.09.2019 г https://muksun.fm/