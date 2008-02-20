Администрация Сахалинской области и «Союз женщин России» решили сотрудничать

Сегодня губернатор Сахалинской области подписал Соглашение о сотрудничестве между администрацией Сахалинской области и региональным отделением «Союза женщин России». Это мероприятие было приурочено к отчетной конференции общественной организации.

Как сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Управление информационной политики аппарата администрации сахалинской области, в приветственной речи Александр Хорошавин отметил, что у «Союза женщин России» есть все предпосылки для того, чтобы активно влиять на социально-экономическое развитие Сахалинской области. Тем более что все больше женщин играют важную роль в жизни нашего региона: Сахалин в Государственной Думе представляет Любовь Шубина, в Общественной Палате Российской Федерации работает Елена Степанская, а руководитель Сахалинского отделения «Союза женщин России» Жанна Иванова занимает должность заместителя председателя областной Думы.

Этот год объявлен Президентом Российской Федерации «Годом Семьи». В рамках мероприятий, посвященных этому событию, администрация Сахалинской области будет продолжать содействовать осуществлению крупномасштабных проектов и мероприятий, направленных на повышение качества жизни наших сограждан, наших женщин, на утверждение традиционных семейных ценностей.

- Руководство Сахалина считает всемерную поддержку матерей нашей области одной из своих главных задач. Обязательства государства по защите семьи, материнства и детства закреплены в программах социально-экономического развития области и в приоритетных национальных проектах, - сказал Александр Хорошавин.

Также губернатор Сахалинской области заверил членов Сахалинского отделения «Союза женщин России» в том, что в нашем регионе будет проводиться планомерная работа по строительству новых детских садов и возвращению в собственность государства тех помещений детских дошкольных учреждений, которые еще можно вернуть. Вместе с этим будет регулярно увеличиваться заработная плата воспитателям, которые работают в детских садах. Первый шаг в этом направлении уже сделан – это ввод отраслевой системы оплаты труда, который позволил вывести из-за черты бедности около 10 тысяч работников бюджетной сферы.

Как рассказал Александр Хорошавин, этими действиями социальная политика администрации Сахалинской области не ограничивается. Одной из главных задач, которая стоит перед регионом – это кадровая проблема в учреждениях здравоохранения и образования.

- Мы должны создать условия для возвращения в Сахалинскую область нашей молодежи, наших образованных, грамотных и желающих работать молодых специалистов, - заявил губернатор Сахалинской области.

