vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля 2008, 01:43

Published 22 февраля 2008, 01:43

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

Хабаровские депутаты предлагают ограничить экспорт лома черных металлов

22 февраля 2008, 01:43
Вывозная пошлина должна подняться до 40 евро за тонну

ХАБАРОВСК. 22 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – На заседании комитета по социально-экономическому развитию Законодательной думы Хабаровского края одобрено обращение к Председателю Правительства РФ Виктору Зубкову с предложением ограничить экспорт лома черных металлов. По мнению депутатов, массовый вывоз за рубеж основного сырья дальневосточных металлургов «бьёт» по интересам отрасли и экономики региона в целом, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

На территории Хабаровского края находится единственный на Дальнем Востоке металлургический завод ОАО «Амурметалл». Это современное высокотехнологичное предприятие с объемом производства стали около 1 миллиона тонн в год. Проводимые мероприятия по модернизации мощностей и внедрению новых технологий на заводе, где трудится свыше 5 тысяч человек, позволили бы уже в этом году выйти на производственную мощность в 2 миллиона тонн стали в год. Однако у предприятия возникают трудности по обеспечению производства сырьем – ломом черных металлов. Так как практически весь заготовленный лом с территории Дальнего Востока уходит за границу. Ежегодно через таможенные пункты в Китай и Южную Корею вывозится более миллиона тонн черного лома, поступающего на металлургические заводы соседних стран. Поэтому комсомольчане вынуждены большую часть металлолома завозить из сибирских регионов, что приводит к росту себестоимости продукции и снижению рентабельности производства.

При этом высокие закупочные цены на лом черных металлов в зарубежных странах делают этот бизнес чрезвычайно выгодным, что сопровождается многочисленными правонарушениями. В последнее время количество и масштабы хищений изделий, содержащих цветные и черные металлы, постоянно растут.

Хабаровские парламентарии предлагают запретить прием лома черных и цветных металлов от физических лиц, а выдачу лицензий на осуществление такой деятельности допускать только при наличии согласования с органами местного самоуправления. Минимальную вывозную пошлину на отходы и лом черных металлов предлагается поднять с 15 до 40 евро за тонну.

Подобное предложение направил в Правительство РФ Государственный совет Республики Татарстан.


#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика