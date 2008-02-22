Хабаровские депутаты предлагают ограничить экспорт лома черных металлов

ХАБАРОВСК. 22 февраля. ВОСТОК-МЕДИА – На заседании комитета по социально-экономическому развитию Законодательной думы Хабаровского края одобрено обращение к Председателю Правительства РФ Виктору Зубкову с предложением ограничить экспорт лома черных металлов. По мнению депутатов, массовый вывоз за рубеж основного сырья дальневосточных металлургов «бьёт» по интересам отрасли и экономики региона в целом, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».



На территории Хабаровского края находится единственный на Дальнем Востоке металлургический завод ОАО «Амурметалл». Это современное высокотехнологичное предприятие с объемом производства стали около 1 миллиона тонн в год. Проводимые мероприятия по модернизации мощностей и внедрению новых технологий на заводе, где трудится свыше 5 тысяч человек, позволили бы уже в этом году выйти на производственную мощность в 2 миллиона тонн стали в год. Однако у предприятия возникают трудности по обеспечению производства сырьем – ломом черных металлов. Так как практически весь заготовленный лом с территории Дальнего Востока уходит за границу. Ежегодно через таможенные пункты в Китай и Южную Корею вывозится более миллиона тонн черного лома, поступающего на металлургические заводы соседних стран. Поэтому комсомольчане вынуждены большую часть металлолома завозить из сибирских регионов, что приводит к росту себестоимости продукции и снижению рентабельности производства.



При этом высокие закупочные цены на лом черных металлов в зарубежных странах делают этот бизнес чрезвычайно выгодным, что сопровождается многочисленными правонарушениями. В последнее время количество и масштабы хищений изделий, содержащих цветные и черные металлы, постоянно растут.



Хабаровские парламентарии предлагают запретить прием лома черных и цветных металлов от физических лиц, а выдачу лицензий на осуществление такой деятельности допускать только при наличии согласования с органами местного самоуправления. Минимальную вывозную пошлину на отходы и лом черных металлов предлагается поднять с 15 до 40 евро за тонну.



Подобное предложение направил в Правительство РФ Государственный совет Республики Татарстан.





