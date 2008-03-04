ВМТП приводит стандарты своей работы к стандартам, принятым в транспортной группе FESCO

ВЛАДИВОСТОК. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА - члены наблюдательного совета ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) (Симан Поваренкин, председатель Совета Директоров Группы компаний «Промышленные инвесторы», председатель Наблюдательного совета ОАО «ВМТП», Евгений Амбросов, президент транспортной группы FESCO, Вячеслав Перцев, генеральный директор ОАО «ВМТП», Михаил Робканов, почетный президент ОАО «ВМТП», председатель ассоциации «ВМТП») провели рабочее совещание с менеджментом ОАО «ВМТП» и руководителями стивидорных и экспедиторских компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Владивостокского морского торгового порта. В рабочей встрече принял участие Сергей ГЕНЕРАЛОВ, президент группы компаний «Промышленные инвесторы».

Как сообщили информагентству «Восток-Медиа» в пресс-центре ВМТП, на встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития Владивостокского морского торгового порта и его более тесной интеграции в логистические цепочки транспортной группы FESCO. При этом президент группы FESCO Евгений Амбросов подчеркнул, что «взаимоотношения между ВМТП и другими компаниями группы и будут строиться только на рыночных принципах».

Председатель наблюдательного совета ВМТП Симан Поваренкин заявил, что «деятельность портового комплекса и бизнес в порту должны быть абсолютно понятными, прозрачными, и с точки зрения управления портом гораздо более эффективными. Это особенно важно сегодня, когда перед портом, городом и краем в целом стоит задача максимально интенсивного развития и модернизации портового хозяйства. Особую значимость этой работе придает и приближающийся саммит АТЭС, который пройдет во Владивостоке». Симан Поваренкин добавил, что сегодня в ВМТП принята комплексная программа развития, для успешной реализации которой необходимо провести ряд мероприятий по реорганизации стивидорного и экспедиторского бизнеса, а также принято решение о создании рабочих групп для разработки мероприятий и программы, направленных на повышение доходности и эффективности инвестиций Общества.

Президент группы «Промышленные инвесторы» Сергей Генералов отметил, что «взаимодействие ВМТП с другими предприятиями группы активно развивается». По его словам, «в будущем порт ожидают изменения, связанные с консолидацией бизнеса в рамках ВМТП, унификацией и упрощением организационной структуры компаний, осуществляющих свою деятельность на территории порта».

Комментируя по просьбе представителей стивидорных компаний конфликтную ситуацию, возникшую вокруг аренды имущественного комплекса и субаренды причалов № 14-15 ВМТП, С. Поваренкин четко обозначил позицию наблюдательного совета ВМТП: пересмотр условий сотрудничества со стивидорными компаниями осуществляется строго в рамках закона и призван решать главную задачу ВМТП как акционерного общества – повышение прозрачности и экономической эффективности использования имеющихся активов.

«Руководство акционерного общества обязано предпринимать шаги для того, чтобы максимально эффективно использовать свои активы, а возникшие при этом разногласия – если их невозможно урегулировать путем переговоров – должны быть урегулированы в арбитражном суде» – заявил С.Поваренкин.

