Япония интересуется портами Находки

НАХОДКА. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Компании Японии изучают возможности поставок комплектующих для своих заводов в России через морские порты Находки. Разговор об этом состоялся на встрече главы Находкинского городского округа Олега Колядина и его первого заместителя Бориса Гладких с представителями Японской ассоциации по торговле с Россией (ROTOBO).

Делегация Японской ассоциации по торговле с Россией (ROTOBO) посетила Приморский край с официальным визитом. В Находке гостей интересовало состояние портовой и железнодорожной инфраструктуры, перспективы развития транспортного узла, сообщили информагентству «Восток-Медиа» в пресс-центре городской администрации.

Как отметил старший сотрудник Института исследований ROTOBO Такафуми НАКАИ, в последние годы сохраняется положительная динамика в инвестиционном сотрудничестве России и Японии. По данным представителя ROTOBO, объем инвестиций японского капитала в российскую экономику возрос с 50 млрд. долларов в 2002 году до 210 млрд. долларов в 2007-м. Самые крупные на сегодняшний день инвестиционные проекты реализуются в Санкт-Петербурге компаниями «Тойота», «Ниссан» и «Судзуки», еще один проект осуществляет компания «Исудзу» в Татарстане.

Дальнейшее развитие данных производств напрямую зависит от того, насколько способны западные российские порты в полном объеме обеспечить перевалку комплектующих из Японии в Россию. Мощности портов Санкт-Петербурга, по словам Такафуми Накаи, находятся на пределе. Поэтому японская сторона рассматривает возможности переориентирования грузопотока с западного направления на восточное, в частности на Находку, откуда далее по Транссибирской магистрали комплектующие будут доставляться к месту назначения.

В этой связи глава Находки Олег Колядин рассказал о перспективах развития крупнейшего в России находкинского порта Восточный и увеличении грузооборота, в том числе в связи с предполагаемым созданием на его базе особой экономической зоны. Представителей делегации ROTOBO также проинформировали о других масштабных проектах, реализация которых в Находке уже началась или ожидается в скором будущем. Это строительство Спецморнефтепорта в бухте Козьмино – конечной точке нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий Океан», нефтеперерабатывающего завода и других объектов. Олег Колядин заверил японских гостей о готовности местных властей всячески содействовать в установлении более тесных торгово-экономических связей между двумя странами.



