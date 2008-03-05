Приморские пловчихи показали «класс» в Китае

НАХОДКА. 5 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Находкинские пловчихи вернулись из Китая, где принимали участие в фестивалях по ледовому плаванью. Заплывы, приуроченные к празднованию нового года по восточному календарю, прошли в феврале в городах Харбин и Нанджин.

Как сообщили корреспонденту «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Находки, три недели подряд в Харбине проходил фестиваль по зимнему плаванью, посвященный встрече нового года по восточному календарю и празднику красных фонарей.

Свыше 500 пловцов со всего Китая съехалось на зрелищное мероприятие, чтобы окунуться в ледяную воду реки Сунгари. Вместе с ними участие в массовых заплывах приняла российская команда из десяти человек, в том числе спортсменки Москвы и Татарстана. Костяк национальной сборной составили представительницы Находки: Галина СИРОТЮК, Ирина ГЕЛЬФИНШТЕЙН, президент Дальневосточного центра марафонского зимнего плаванья Людмила СМОЛЯКОВА и ее мать - ветеран спорта, участница Великой Отечественной войны, 89-летняя Нина Александровна КАЛИНИНА. В прорубь команда нырнула в костюмах мышек – символа наступившего года.

Следующим стал международный Фестиваль по плаванью в холодной воде, который прошел в южно-китайском городе Нанджин. Эстафета с необычными испытаниями ожидала участников на горном озере прямо в центре города. Пловцы на воде толкали вперед себя воздушные шары, тянули лодку с напарником на дистанцию 80 м и обратно. Россиянки проявили сноровку и стали единственными, кто рискнул нырнуть с вышки в ледяную глубину горного озера.

По словам руководителя спортивной делегации Людмилы СМОЛЯКОВОЙ, заплывы больше носили показательный характер и сопровождались элементами шоу. «Победителей в наших состязаниях нет, потому что главное – не победить, а привлечь окружающих к этому по-своему экстремальному виду спорта, показать людям, что плаванье в холодной воде - это полезно, красиво и совсем не страшно», - уверена Людмила Смолякова.

Стоит сказать, что марафонское зимнее плаванье развивается в Находке около 30 лет, в последние годы этот вид спорта заручился поддержкой со стороны администрации города. Ежегодно находкинцы принимают участие в международных заплывах в Китае, а благодаря сотрудничеству спорткомитетов Харбина и Находки китайские пловцы в минувшем году гостили на российской территории. Центр марафонского зимнего плаванья не теряет связи с единомышленниками в России и за рубежом и привлекает к этому виду спорта все большее число находкинцев.

