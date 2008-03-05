Сервис в пригородных электропоездах заметно улучшится

ВЛАДИВОСТОК. 5 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Два новых электропоезда переменного тока серии ЭД-9М пополнили парк Владивостокской пригородной дирекции Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО «РЖД») в этом году.

Как сообщил РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь Владивостокского отделения ДВЖД, сегодня эти электропоезда выйдут на междугородные маршруты Владивосток – Уссурийск – Владивосток и Владивосток – Тихоокеанская – Владивосток и тем самым свяжут пригородным сообщением столицу краевого центра с наиболее крупными городами Приморья.

Электропоезда переменного тока серии ЭД-9М предназначены для пассажирских перевозок на пригородных электрифицированных участках железных дорог с напряжением в контактной сети 25 000 вольт переменного тока. Общая вместимость пассажиров каждого электропоезда в 10-вагонном исполнении составляет 1068 мест, каждый вагон оснащены полумягкими сиденьями. В головных вагонах расположены биотуалеты.

Каждый электропоезд оборудован электродинамическим тормозом, конструкция вагонов обеспечивает возможность эксплуатации на линиях, как с высокими, так и с низкими платформами. Модификации электропоезда имеют ряд конструктивных особенностей и преимуществ таких, как повышенная мощность тяговых двигателей, более широкие входные двери, которые позволяют сократить время на посадку и высадку пассажиров, увеличенная вместимость пассажиров вагонов, табло «бегущая строка» с информацией о пути следования. Конструкция кабины машиниста более комфортна, отвечает современным требованиям эргономики, оборудована блоком индикации о неисправностях и электронной системой сигнализации о возгорании и стационарной установкой пожаротушения. Конструкционная скорость электропоездов составляет 130 км/час.

Напомним, что в Приморье эксплуатируется 5 электропоездов различной модификации ЭД-9М, включая скоростные экспрессы повышенной комфортности. Всего в 2007 году на Владивостокском отделении Дальневосточной железной дороги в пригородном железнодорожном сообщении было перевезено 17,6 млн. пассажиров, что на 120 тысяч превышает показатель 2006 года.

