Глобальное потепление может охладить отношения Запада и России

Глобальное потепление может привести к опасному столкновению между Россией и Западом. Причиной для разногласий станут огромные минеральные богатства Арктики, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на «Эхо Москвы».

Таяние ледников приведет к тому, что откроются новые маршруты, «на которые Кремль уже положил глаз». Эту информацию, со ссылкой на доклад представителей Евросоюза, приводит газета The Guardian. Она же, со ссылкой на свои источники, сообщает, что в апреле эта проблема будет впервые обсуждаться в ходе саммита лидеров НАТО в Бухаресте.

Издание отмечает, что одновременно появился еще один манифест, который призывает к радикальному реформированию Североатлантического альянса. В документе ставится вопрос о возможности использовать НАТО в качестве инструмента энергетической безопасности.

Как отметил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» помощник министра экономического развития и торговли Борис Моргунов, «вопросы распределения запасов полезных ископаемых в рамках НАТО решаться не могут». Однако он признал, что конкуренция за ресурсы в Арктике будет нарастать, а сам этот регион станет одним из важнейших элементов обеспечения энергетической безопасности.

Моргунов подчеркнул, что говорить о каких-либо серьезных шагах по распределению ресурсов Арктики в среднесрочной перспективе не приходится. По прогнозу помощника министра, эти вопросы Комиссия ООН будет решать после 2010 года.

