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Posted 11 марта 2008, 01:10

Published 11 марта 2008, 01:10

Modified 17 сентября 2022, 14:17

Updated 17 сентября 2022, 14:17

В Якутии выбрали главную виртуальную красавицу

11 марта 2008, 01:10
Ею стала 18-летняя студентка финансово-экономического колледжа

Корону конкурса «Мисс Виртуальная Якутия» завоевала 18-летняя студентка Якутского финансово-экономического колледжа Мария Окорокова.
Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на SakhaNews, финал девятого по счету конкурса состоялся в клубе «Дракон». Победительнице конкурса была подарена норковая шуба. Титул «Вице-мисс Виртуальная Якутия» достался 21-летней студентке Якутского госуниверситета Таптал Олесовой. . «Мисс фото» конкурса стала 16-летняя ученица Мохсоголлохской средней школы Кангаласского улуса Капитолина Былкова. Приз зрительских симпатий жюри конкурса присудило набравшей самое большое количество голосов в отборочном туре конкурса 16-летней школьнице из поселка Тикси Дарье Гвоздевой. К разочарованию поклонников Дарьи, она не была допущена в финал конкурса. Но все же магазин «Hi-Tech» - главный болельщик за девушку – учредил ей спецприз: ноутбук.


#Денис Объедкин#Новости#Общество#Якутия
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