В Якутии выбрали главную виртуальную красавицу

Корону конкурса «Мисс Виртуальная Якутия» завоевала 18-летняя студентка Якутского финансово-экономического колледжа Мария Окорокова.

Как сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на SakhaNews, финал девятого по счету конкурса состоялся в клубе «Дракон». Победительнице конкурса была подарена норковая шуба. Титул «Вице-мисс Виртуальная Якутия» достался 21-летней студентке Якутского госуниверситета Таптал Олесовой. . «Мисс фото» конкурса стала 16-летняя ученица Мохсоголлохской средней школы Кангаласского улуса Капитолина Былкова. Приз зрительских симпатий жюри конкурса присудило набравшей самое большое количество голосов в отборочном туре конкурса 16-летней школьнице из поселка Тикси Дарье Гвоздевой. К разочарованию поклонников Дарьи, она не была допущена в финал конкурса. Но все же магазин «Hi-Tech» - главный болельщик за девушку – учредил ей спецприз: ноутбук.





