Крестный ход Владивосток-Москва в субботу прибывает в Челябинск

ВЛАДИВОСТОК. 14 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 15 марта, в день празднования Державной иконы Божией Матери, три крестных хода Международной духовно-просветительской программы «Под звездой Богородицы» торжественно встретят в Екатеринбурге, Челябинске и Оренбурге, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на порта «Русская линия».

В областные центры Урала крестные ходы из Якутска, Владивостока и Барнаула прибывают во второй половине дня 15 марта. Их будут встречать на границах городов духовенство, представители администраций, жители этих городов. Крестные ходы продолжатся до кафедральных соборов епархий, где тысячи верующих смогут поклониться святыням, прибывшим с крестными ходами. На следующей неделе крестные ходы продолжат движение по своим маршрутам.

Крестный ход Якутск-Москва в Екатеринбурге примет участие в установке Поклонного креста. К 16.40 он прибывает в Храм-на-Крови, воздвигнутом на месте, где 90 лет назад были убиты Святые Царственные Страстотерпцы. К 21 час молитвенно-покаянное шествие прибудет в Свято-Троицкий кафедральный собор. Крестоходцы, которые будут находиться в городе до 19 марта, побывают со святынями на территории Екатеринбургского военного артиллерийского командного училища, примут участие в установке креста на месте закладки храма на Московском тракте, в богослужениях в разных храмах.

Встреча молитвенно-покаянного шествия из Владивостока в столице Южного Урала состоится недалеко от храма Василия Великого в Тракторозаводском районе Челябинска. Дальнейший маршрут по области на запад: через Чебаркуль (17 марта), Миасс (19 марта), Златоуст (20-23 марта), Сатку (24 марта), Юрюзань (25-26 марта), Усть-Катав (27 марта) и Сим (28-30 марта). В конце месяца крестный ход Владивосток-Москва пересечет границу Челябинской области с Башкирией.

Крестный ход Барнаул-Москва представители администрации Оренбурга, православные оренбуржцы, журналисты будут встречать у памятника на проспекте Гагарина в 15.30. После этого участники отправятся в Никольский кафедральный собор, где до 17 марта будут находиться принесенные ими святыни.

Завершается движение крестных ходов "Под звездой Богородицы" по азиатской части России. Позади остались города и поселки Дальнего Востока, Забайкалья и Сибири. За время движения крестных ходов из Владивостока и Якутска сменилось три времени года – жаркое лето, дождливая осень, лютая сибирская зима. Участники крестных ходов выдержали все испытания, 297 дней и ночей в любую погоду выходя на маршрут. Десятки тысяч российских граждан и гостей из-за рубежа смогли поклониться величайшим святыням Православия, принесенных крестоходцами в большие и малые приходы на маршрутах движения.

Напомним, что программа «Под звездой Богородицы» - молитвенно-покаянное шествие, которое совершается с мая 2007 года по июнь 2008 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и посвящено историческому воссоединению Русской Православной Церкви. Символом программы стала икона Покровительницы России и Заступницы за Отечество пред Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом - икона Пресвятой Богородицы «Державная», 90-летие обретение которой отмечалось в 2007 году. За время проведения программы этой святыне поклонились с благодарностью тысячи и тысячи людей. Сегодня ее как чудотворную икону украшают множество пожертвованных драгоценных украшений.

В рамках программы «Под звездой Богородицы» предполагается проведение восьми крестных ходов, символизирующих лучи «звезды Богородицы», по территории стран дальнего и ближнего зарубежья и России. Они вышли или выходят из шести городов России – Владивостока, Якутска, Барнаула, Архангельска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и двух центров Вселенского Православия - Иерусалима и Афона.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II все восемь крестных ходов завершатся в первопрестольном граде Москва в июне 2008 года. Цель - не просто дойти со святынями до Москвы, а дойти с достоинством и честью, выполнив все те наказы, которые давали верующие далеких деревень и поселков, где пока еще нет своих приходов и некуда пойти помолиться, донести мечты и чаяния собратьев и сестер наших, молящихся о спасении и процветании России, великого нашего народа, всех православных верующих. 15 марта, в день празднования Державной иконы Божией Матери, в Казанском храме в Коломенском состоится чин освящения еще пяти списков этого образа для готовящихся крестных ходов программы.

