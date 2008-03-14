«Ромео и Джульетта» бьют все рекорды

Апрель принесет приморцам не только День юмора, но и даст возможность прикоснуться к самой популярной истории любви. 15 апреля на сцене Феско-Холла жители края смогут увидеть один из популярных мюзиклов последних лет – «Ромео и Джульетта».

Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа», в концертном агентстве «Комильфо», выбор на этот мюзикл пал не случайно. «Ромео и Джульетта» - сюжет на все времена. Пока на земле существуют разделяющие людей войны, предрассудки и фанатизм, образы двух легендарных влюблённых будут находить новые и новые воплощения в жизни. Мир увидел в Ромео и Джульетте любовь, призванную вечно напоминать нам, что человек задуман не для вражды и злобы.

Отметим, что оригинальная российская версия жемчужины Европейских мюзиклов стала самым громким событием мая 2004 года. Спектакль был номинирован на премию «Золотая маска». Лучшая, по мнению самих постановщиков, труппа спектакля, потрясающая хореография, сценография и первоклассный менеджмент позволили просуществовать театральному проекту рекордное количество времени. И все это время спектакль сопровождают повышенный зрительский интерес и неизменные аншлаги.

За это время мюзикл посетило более 300 000 зрителей; актерам было подарено более 1 000 букетов цветов; поклонниками этого произведения создано 112 сайтов, посвященных мюзиклу; Ромео и Джульетта влюблялись друг в друга более 220 раз: сам мюзикл это почти 50 часов нескончаемых оваций.

Напомним, мюзикл «Ромео и Джульетта» пройдет во Владивостоке 15 апреля на сцене Феско-холл. Начало в 19.00.

