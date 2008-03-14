Вот и весна: приморцам пора прививаться против клещевого энцефалита

В поликлиниках Артемовского городского округа началась весенняя прививочная кампания против клещевого энцефалита. Впервые в этом году закуплена вакцина для бесплатной вакцинации пенсионеров. Дети в возрасте до 17 лет также прививаются бесплатно, вакцина для этих целей закуплена за счет средств краевого и местного бюджетов. Все остальные желающие могут привиться на платной основе, сообщили агентству «ЭХО-ДВ» в пресс-службе мэрии.

Артемовские медики предупреждают, что совсем скоро начнется период активности клещей, который продлится с первой декады апреля до второй декады октября. Человек может заразиться не только в результате присасывания клеща, но также и при употреблении в пищу сырого молока (или молочных продуктов), как коровьего, так и козьего, содержащих вирус.

Как отмечают специалисты, в Приморском крае ежегодно регистрируются случаи заболевания клещевым энцефалитом при употреблении в пищу сырого козьего молока. Так, за 2005-2007 годы в иммунологическую лабораторию города Артема обратилось 862 человека при присасывании клеща. При проведении исследований вирус клещевого энцефалита обнаружен в 44 случаях. В отличие от других клещевых инфекций при клещевом энцефалите существуют средства специфической профилактики. Это вакцинация, которая проводится по определенной схеме с началом вакцинации в осенний период и завершением - весной, не позднее, чем за 14 дней до выхода в лесопарковую зону. Кроме того, существует ускоренная (экстренная) схема вакцинации, по которой прививки делаются весной.

Надо отметить, что благодаря активной иммунизации в Артеме и в Приморском крае за последние годы резко снизилась заболеваемость клещевым энцефалитом (с 12 случаев в 1999 году до 2 случаев в 2007 году). Кроме этого, с 2005 года заболеваемость среди детского населения города Артема не регистрируется. В тех случаях, когда на фоне проведенного курса прививок болезнь все-таки развивается, то протекает легко – в лихорадочной форме – без последствий для здоровья человека. Поэтому есть смысл защитить себя и своих близких от тяжелой болезни, а для этого необходимо всего лишь сделать прививку.



