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Posted 20 марта 2008, 06:50

Published 20 марта 2008, 06:50

Modified 17 сентября 2022, 14:14

Updated 17 сентября 2022, 14:14

В заповеднике «Буреинский» Хабаровского края появился новый крылатый обитатель

20 марта 2008, 06:50
Постояльцем охраняемой территории стал воробьиный сыч

ХАБАРОВСК. 20 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Орнитологи государственного заповедника «Буреинский» Хабаровского края внесли в список крылатых обитателей охраняемой территории ещё одного постояльца. Им стал воробьиный сыч, который ранее «обходил» заповедник стороной. Новый вид птиц, поселившихся в заповеднике, обнаружен в ходе завершившихся маршрутных учетов, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Ученые посчитали численность северного оленя, лося, кабарги, волка, соболя, норки, зайцев, горностая и других животных, населяющих заповедную территорию. Проверили самочувствие пернатых. Стали они и свидетелями охоты беркутов на норок на замерзшем русле реки. Не раз воздушные хищники настигали свои жертвы.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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