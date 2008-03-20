В заповеднике «Буреинский» Хабаровского края появился новый крылатый обитатель

ХАБАРОВСК. 20 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Орнитологи государственного заповедника «Буреинский» Хабаровского края внесли в список крылатых обитателей охраняемой территории ещё одного постояльца. Им стал воробьиный сыч, который ранее «обходил» заповедник стороной. Новый вид птиц, поселившихся в заповеднике, обнаружен в ходе завершившихся маршрутных учетов, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Ученые посчитали численность северного оленя, лося, кабарги, волка, соболя, норки, зайцев, горностая и других животных, населяющих заповедную территорию. Проверили самочувствие пернатых. Стали они и свидетелями охоты беркутов на норок на замерзшем русле реки. Не раз воздушные хищники настигали свои жертвы.

