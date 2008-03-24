«Берингия-2008» - второй этап

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 24 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Начался второй этап международной гонки на собачьих упряжках «Берингия-2008». Участникам предстоит сегодня пройти 62 км от контрольного пункта Янпат до контрольного пункта Кекук.

Как сообщила РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь гонки «Берингия-2008» Вера Ступникова, пока лучшее время показывает неоднократный призер «Беринги» и других международных состязаний каюров Николай Левковский. Ожидается, что 24 марта к 18.00 (09.00 мск) все упряжки подойдут к третьему контрольному пункту. На следующее утро они направятся к национальному селу Верхнее Хайрюзово.

