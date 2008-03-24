vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 марта 2008, 04:52

Published 24 марта 2008, 04:52

Modified 17 сентября 2022, 14:14

Updated 17 сентября 2022, 14:14

«Берингия-2008» - второй этап

24 марта 2008, 04:52
Сюжет
Спорт
Лидирует в гонке каюр Николай Левковский

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 24 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Начался второй этап международной гонки на собачьих упряжках «Берингия-2008». Участникам предстоит сегодня пройти 62 км от контрольного пункта Янпат до контрольного пункта Кекук.
Как сообщила РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь гонки «Берингия-2008» Вера Ступникова, пока лучшее время показывает неоднократный призер «Беринги» и других международных состязаний каюров Николай Левковский. Ожидается, что 24 марта к 18.00 (09.00 мск) все упряжки подойдут к третьему контрольному пункту. На следующее утро они направятся к национальному селу Верхнее Хайрюзово.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Камчатский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика