«Страшная месть» игорному заведению в г.Находка

НАХОДКА (Приморский край) - Курьезное происшествие произошло в первом часу ночи 30 марта в Находке.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УВД города, посетитель игорного заведения, расположенного на Находкинском проспекте, видимо, настолько был в ярости от проигрыша, что выместил свое зло на… унитазе. Разбитая вдребезги «ваза», все же не дотягивает по своей цене до той суммы, которую оставил в казино неудачник.

