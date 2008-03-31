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Posted 30 марта 2008, 23:09

Published 30 марта 2008, 23:09

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

«Страшная месть» игорному заведению в г.Находка

30 марта 2008, 23:09
Проиграв в зале, клиент взял реванш в туалете

НАХОДКА (Приморский край) - Курьезное происшествие произошло в первом часу ночи 30 марта в Находке.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УВД города, посетитель игорного заведения, расположенного на Находкинском проспекте, видимо, настолько был в ярости от проигрыша, что выместил свое зло на… унитазе. Разбитая вдребезги «ваза», все же не дотягивает по своей цене до той суммы, которую оставил в казино неудачник.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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