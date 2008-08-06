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Posted 6 августа 2008, 00:38

Published 6 августа 2008, 00:38

Modified 15 декабря 2023, 06:45

Updated 15 декабря 2023, 06:45

В амурском тубдиспансере появится хирургический корпус

6 августа 2008, 00:38
Новый корпус начнет работу в середине сентября, заявила новый амурский вице-премьер

ВЛАДИВОСТОК. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В должности заместителя председателя правительства Наталья Томилова работает неделю, до этого возглавляла Амурское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.
Как сообщает «FederalPress», за несколько дней работы в правительстве Наталья Томилова успела осмотреть 4 объекта на территории Благовещенского района – хирургический корпус тубдиспансера, областной онкодиспансер, площадку, на которой будет строиться перинатальный центр и детский хирургический корпус.
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#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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