В амурском тубдиспансере появится хирургический корпус

ВЛАДИВОСТОК. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В должности заместителя председателя правительства Наталья Томилова работает неделю, до этого возглавляла Амурское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

Как сообщает «FederalPress», за несколько дней работы в правительстве Наталья Томилова успела осмотреть 4 объекта на территории Благовещенского района – хирургический корпус тубдиспансера, областной онкодиспансер, площадку, на которой будет строиться перинатальный центр и детский хирургический корпус.

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