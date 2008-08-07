В Амурской области раскрыли убийство годичной давности

ВЛАДИВОСТОК. 7 августа, ВОСТОК-МЕДИА - Убийство годичной давности раскрыли сотрудники ОВД по Константиновскому району Амурской области.

Как сообщили в УВД Амурской области, во дворе одного из частных домов было обнаружено тело мужчины. Работая в огороде, его обнаружили хозяева участка, о чем сразу сообщили в отдел внутренних дел.

Предварительно было установлено, что это оказались останки бывшего владельца участка, который почти год считался без вести пропавшим. Через некоторое время по подозрению в совершении преступления была задержана подозреваемая 1957 года рождения. В прошлом году эта женщина сожительствовала вместе с убитым.

Во время одной из семейных ссор она схватила топор и ударила своего гражданского мужа по голове, после чего спрятала тело на садовом участке, однако всем знакомым и родственникам женщина высказала свою обеспокоенность тем, что любимый задержался на рыбалке.

В настоящее время подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Межрайонным следственным комитетом при прокуратуре по Тамбовскому району возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

